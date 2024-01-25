Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2024: Satu-satunya Wakil Tunggal Putra di Perempatfinal, Anthony Ginting Tak Mau Ambil Pusing

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |23:19 WIB

Anthony Ginting jadi wakil tersisa di nomor tunggal putra (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting tak mau terbebani dengan status sebagai satu-satunya wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2024 Super 500. Ia hanya ingin fokus bermain baik di setiap pertandingan yang dijalani.

Ya, Anthony Ginting masih menjaga asa tunggal putra Indonesia untuk mempertahankan gelar Indonesia Masters. Pemain berusia 27 tahun itu lolos ke perempatfinal usai mengalahkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao.

Anthony Sinisuka Ginting

Bermain di Istora Senayan, Kamis (25/1/2024), Ginting menang meyakinkan dengan skor 21-15 dan 21-17. Meski menjadi wakil terakhir di tunggal putra, ia tidak mau ambil pusing.

"Enggak gimana-gimana. Semua pemain punya kesempatan yang sama yang penting bisa mempersiapkan diri sendiri," ungkap Ginting di konferensi pers seusai laga kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (25/1/2024).

"Jadi tidak mau terlalu membebani pikiran, fokusnya bermain dengan baik dan mengeluarkan semua kemampuan yang sudah dilatih dan memperbaiki performa demi performa," lanjut pemain kelahiran Cimahi itu.

"Kemarin ada kesempatan untuk memperbaiki performa, sekarang ada dan besok ada lagi, jadi saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan," sambung Ginting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
