Hasil Indonesia Masters 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tembus Perempatfinal, Bakal Perang Saudara

JAKARTA - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sukses melenggang ke perempatfinal Indonesia Masters 2024 Super 500. Ganda putra Indonesia itu mengalahkan Man Wei Chong/Kai Wun Tee di babak 16 besar dengan skor akhir 21-18 dan 22-20.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024) malam WIB, Fajar/Rian mendapatkan perlawanan sengit dari Man/Kai sejak awal pertandingan. Mereka terlibat jual beli serangan dalam tempo yang cepat sehingga skor imbang terjadi sampai mencapai skor 6-6.

Aksi kejar mengejar angka pun terus belanjut sampai menginjak angka 11-11. Baik Fajar/Raian maupun Man/Kai benar-benar tampil apik baik dari pertahanan maupun penyerangan.

Selepas itu, pasangan Merah-Putih selalu dalam posisi tertinggal dari Man/Kai. Akan tetapi, mereka bisa selalu mengejar di angka 13-13, 15-15 dan 17-17.

Di poin-poin kritis, Fajar/Rian bermain sangat apik. Mantan duet nomor satu dunia itu pun berhasil berbalik unggul 19-18 dan akhirnya sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Pada gim kedua, pertarungan sengit kembali terjadi. Aksi jual beli smash-smash keras dan permainan cepat berlangsung sampai menginjak skor 8-8.