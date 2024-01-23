Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sering Dapat DM dari Fans Indonesia, Pebulutangkis Cantik Asal Myanmar Ini Merasa Senang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:59 WIB
Sering Dapat DM dari Fans Indonesia, Pebulutangkis Cantik Asal Myanmar Ini Merasa Senang
Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar mengaku cukup sering mendapatkan pesan via direct message (DM) atau pesan langsung instagram dari fans Indonesia. Ia pun tak terganggu akan hal tersebut, malahan senang karena pesan itu berupa dukungan kepadanya.

Thet tampil di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/1/2024) siang WIB dalam babak kualifikasi Indonesia Masters 2024. Ribuan penonton di stadion legendaris itu pun tak sedikit yang meneriakkan dukungan padanya.

Sayangnya, Thet menelan kekalahan dari wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun. Lewat rubber game berdurasi 50 menit dia kalah dengan skor 21-17, 13-21 dan 17-21.

Selepas pertandingan, pemain berusia 24 tahun itu pun mengungkapkan situasi lapangan yang berangin menjadi penyebab kekalahannya. Sebab, dia tak mampu mengontrol bola dengan baik dalam situasi tersebut.

Thet Htar Thuzar

“Di gim pertama saya merasa lebih percaya diri tapi di gim kedua karena kondisi angin saya tak bisa mengontrol bola dengan baik. Sementara di gim ketiga, kondisi angin kembali membuat saya kerepotan, saya lagi-lagi tak mampu mengontrolnya dan akhirnya saya kalah,” kata Thet kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Ini bukan kali pertama bagi Thet bermain di Istora Senayan. Namun, dia tetap takjub sekaligus senang dengan atmostir luar biasa yang diberikan para penonton yang hadir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement