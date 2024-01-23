Sering Dapat DM dari Fans Indonesia, Pebulutangkis Cantik Asal Myanmar Ini Merasa Senang

JAKARTA – Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar mengaku cukup sering mendapatkan pesan via direct message (DM) atau pesan langsung instagram dari fans Indonesia. Ia pun tak terganggu akan hal tersebut, malahan senang karena pesan itu berupa dukungan kepadanya.

Thet tampil di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/1/2024) siang WIB dalam babak kualifikasi Indonesia Masters 2024. Ribuan penonton di stadion legendaris itu pun tak sedikit yang meneriakkan dukungan padanya.

Sayangnya, Thet menelan kekalahan dari wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun. Lewat rubber game berdurasi 50 menit dia kalah dengan skor 21-17, 13-21 dan 17-21.

Selepas pertandingan, pemain berusia 24 tahun itu pun mengungkapkan situasi lapangan yang berangin menjadi penyebab kekalahannya. Sebab, dia tak mampu mengontrol bola dengan baik dalam situasi tersebut.

“Di gim pertama saya merasa lebih percaya diri tapi di gim kedua karena kondisi angin saya tak bisa mengontrol bola dengan baik. Sementara di gim ketiga, kondisi angin kembali membuat saya kerepotan, saya lagi-lagi tak mampu mengontrolnya dan akhirnya saya kalah,” kata Thet kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Ini bukan kali pertama bagi Thet bermain di Istora Senayan. Namun, dia tetap takjub sekaligus senang dengan atmostir luar biasa yang diberikan para penonton yang hadir.