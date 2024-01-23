Alasan Luca Marini Pilih Langsung Hubungi Valentino Rossi saat Ditawari Gantikan Marc Marquez di Honda untuk MotoGP 2024

ALASAN Luca Marini pilih langsung hubungi Valentino Rossi saat ditawari gantikan Marc Marquez di Honda untuk MotoGP 2024 terungkap. Ternyata, ada sejumlah alasan yang membuat Marini merasa menghubungi Rossi untuk mengambil keputusan adalah hal yang tepat.

Ya, Luca Marini dipastikan bakal memulai petualangan baru dalam kariernya di MotoGP pada 2024. Dia takkan lagi mengendari motor balap Ducati karena memutuskan hijrah ke Repsol Honda.

Luca Marini mendapat tawaran dari Honda untuk menggantikan The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Pasalnya, Marquez memilih hijrah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, usai melewati masa-masa sulit dengan Honda dalam beberapa musim terakhir.

Saat mendapat tawaran dari Honda, Luca Marini mengaku langsung menghubungi sang kakka, Valentino Rossi. Hal ini dilakukan karena Rossi memang berstatus pemilik tim yang dibela Luca Marini sebelumnya, yakni VR46 Racing.