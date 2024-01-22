Advertisement
NETTING

Main Bulu Tangkis Lagi, Pramudya Kusumawardana Bikin Heboh Tampil dengan Lambang Australia di Dada

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |10:38 WIB
Main Bulu Tangkis Lagi, Pramudya Kusumawardana Bikin Heboh Tampil dengan Lambang Australia di Dada
Pramudya Kusumawardana tampil dengan lambang negara Australia. (Foto: Instagram/elitebadmintonacademy)
PEBULUTANGKIS ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana kembali bikin heboh badminton lovers (BL) Tanah Air. Sebab lama tak terlihat, Pramudya kini tampil dengan lambang negara Australia di dada saat bermain bulu tangkis.

Seperti yang diketahui, Pramudya memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada Desember 2023. Ia bukan pensiun, tapi ingin meneruskan pendidikan di Australia.

Pramudya pun sejak awal menegaskan akan tetap bermain bulu tangkis di Australia. Sebab ia mengambil permanent resident lewat bulu tangkis, sehingga harus ada feedback yang ia berikan kepada negara Kangguru tersebut.

Keputusan mengambut permanent resident karena Pramudya akan lebih mudah kuliah di Australia. Sebab jika ia lewat visa seperti biasa, maka biaya yang dibutuhkan semakin besar.

Jadi, sejatinya jangan heran jika melihat Pramudya di sejumlah turnamen internasional. Namun, Pramudya menegaskan tidak akan fokus bermain bulu tangkis karena jika ingin menjadi ganda putra satu dunia, ia jelas lebih memilih bermain untuk Indonesia.

Pramudya Kusumawardana kenakan jersey lambang negara Australia

“Jadi, saya di Australia ini adalah permanent resident. Lalu, saya memilih permanent resident di Australia itu karena bulu tangkis. Tidak mungkin kalau saya mengajukan permanent resident lewat bulu tangkis, tetapi tidak akan bermain bulu tangkis. Enggak ada feedback-nya untuk Australia. Tapi Australia itu enggak menuntut, tidak seperti di Indonesia. Maksudnya saya tidak harus juara atau main di Super 1000 atau sejenisnya, enggak kayak gitu,” cerita Pramudya kepada MNC Portal, pada Desember 2023 lalu.

