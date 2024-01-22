Joan Mir Sarankan Repsol Honda Ikuti Cara Suzuki jika Ingin Juarai MotoGP Lagi

AALST – Repsol Honda sampai saat ini masih berusaha keras meningkatkan motor RC213V yang sudah tertinggal jauh dari tim-tim lain, terutama pabrikan Eropa. Namun, menurut pembalap Repsol Honda, Joan Mir, timnya tak hanya sekadar butuh motor yang kompetitif saja, tapi juga butuh tampil konsisten di MotoGP 2024.

Sebab dengan tampil konsisten di setiap balapan, Mir sudah membuktikan dirinya dapat menjadi juara MotoGP 2020 bersama Suzuki Ecstar. Padahal kala itu pun tak ada yang menyangka Mir bisa menjadi juara dunia.

Mir pun mengungkapkan bahwa Suzuki memberikannya motor tidak terlalu cepat, tapi mampu tampil baik di setiap balapan. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut juga tak bergantung pada motor saja, tapi juga pembalapnya.

Untuk itulah Mir siap untuk tampil maksimal di MotoGP 2024 demi bisa mengulang menjadi juara dunia lagi seperti edisi 2020 lalu. Ia hanya berharap Honda dapat memberikannya motor yang kompetitif dan dapat konsisten.

“Untuk memperjuangkan sesuatu yang penting kita harus memahami bagaimana caranya konsisten dan tidak melakukan kesalahan. Jadi (ketika) saya memenangkan kejuaraan bersama Suzuki, titik di mana kami paling kehilangan adalah keluar tikungan, karena kami kekurangan traksi. Honda bekerja keras, tapi itu butuh waktu,” ujar Mir dikutip dari Corsedimoto, Senin (22/1/2024).