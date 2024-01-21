Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil UFC 297: Dricus Du Plesis Sabet Sabuk Juara Kelas Menengah, Usai Hajar Sean Strickland!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:24 WIB
Hasil UFC 297: Dricus Du Plesis Sabet Sabuk Juara Kelas Menengah, Usai Hajar Sean Strickland!
Dricus Du Plesis kala berduel di UFC 297. (Foto: UFC)
A
A
A

HASIL UFC 297 akan diulas dalam artikel ini. Petarung asal Afrika Selatan, Dricus Du Plesis, sukses menyabet sabuk juara kelas menengah di UFC 297.

Gelar itu didapat Du Plesis usai menghajar pemegang sabuk sebelumnya, Sean Strickland (Amerika Serikat). Duel sengit perebutan gelar itu berlangsung di Scotiabank Arena, Toronto, Kanada pada Minggu (21/1/2024). Du Plesis menang lewat angka terpisah atau split decision (48-47, 47-48, 48-47).

Dricus Du Plesis

Jalannya Pertarungan

Pada awal ronde, kedua petarung terpantau masih menahan diri untuk melancarkan serangan. Namun tak lama kemudian, Du Plesis mulai ofensif dengan tendangan kerasnya.

Strickland yang masih belum panas bisa menghindarinya dengan baik. Setelah itu, Du Plesis memanfaatkan momentum dengan serangan beruntun. Berbagai pukulan dan tendangan diterima oleh Strickland.

Petarung Amerika Serikat itu sempat terpojok, namun dia berhasil membawa pertarungan ke atas lagi. Hingga ronde pertama selesai, Du Plesis terpantau mendominasi.

Memasuki ronde kedua, Du Plesis memulai pertarungan dengan agresif. Pukulan hook yang dikombinasikan dengan tendangan mendarat di pertahanan Strickland.

Halaman:
1 2
