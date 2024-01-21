Cerita Alwi Farhan saat Jadi Juara Dunia Junior 2023, Tengil di Lapangan hingga Puasa Medsos

JAKARTA - Alwi Farhan menjadi perbincangan usai keluar sebagai juara dunia junior 2023 di Amerika Serikat. Pencapaian itu begitu membanggakan karena ia sukses mencetak sejarah menjadi tunggal putra pertama Indonesia yang menjadi juara dunia di level junior.

Kala itu, Alwi tampil sebagai juara dunia usai mengalahkan wakil China, Hu Zhe An, dalam pertarungan tiga gim yang menegangkan 21-19, 19-21, dan 21-15. Kemenangan itu pun langsung disambut dengan selebrasi joget di lapangan.

"Orang orang bilang kok selebrasinya gitu? Ya boro-boro mikirin selebrasi, itu spontan aaja," kenang Alwi kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Selama perjalanannya di Kejuaraan Dunia Junior atau World Junior Championships (WJC), Alwi dikenal sebagai pemain yang cukup khas. Mulai dari berdoa di pinggir lapangan sebelum memulai laga hingga sifat tengilnya yang kerap menarik perhatian.

Untuk aksi tengilnya ini, sejak nomor beregu dimainkan, Alwi kerap menunjukkannya saat tengah bertanding. Pemain berusia 18 tahun itu pun tak menyangkal soal sifat tengilnya di lapangan.

"Soal tengil, dari pelatih mau gimana pun terserah, cuma sebisa mungkin lebih fokus ke permainan. Kadang saya tengil itu bukan untuk saya provokasi lawan, saya cuma mau melepaskan tegang saya," kata Alwi.

"Main tengil gitu enggak ada maksud apa-apa, ngapain juga saya. Maksudnya ya itu pure untuk diri saya biar enggak tegang gitu loh," imbuhnya.

"Tapi di final instruksi dari pelatih meminta saya tahan dulu, lepasinnya nanti di akhir. Makanya waktu menang pun saya ada teriak karena rasanya lepas banget. Apa yang sudah saya korbanin dalam latihan terbayar di lapangan," lanjut pemain kelahiran Solo itu.

Namun di balik keberhasilannya meraih medali emas di WJC, Alwi memiliki momen berat selama mengikuti kejuaraan tersebut. Ia melakukan komitmen besar dengan tidak bermain media sosial sejak nomor individu dimainkan.

"Saat juara di WJC itu saya enggak mau main sosial media. Jadi setelah beregu selesai, lalu pas individu saya lepas sosial media. Saya tidak mau terlalu fokus untuk mencari pembenaran orang atau hal yang di luar kontrol saya. Walaupun kadang saya dipuji, tapi pujian bisa bikin terlena juga," jelas Alwi.