Kisah Sirivannavari Nariratana, Pebulutangkis Cantik dan Tajir Melintir yang Ternyata Anak Raja Thailand

KISAH Sirivannavari Nariratana, pebulutangkis cantik dan tajir melintir menarik untuk diulas. Pasalnya, tidak banyak yang tahu jika dirinya adalah putri dari raja Thailand.

Putri Sirivannavari lahir di Bangkok, Thailand pada 08 Januari 1987. Ia merupakan satu-satunya anak perempuan yang lahir dari istri kedua Raja Vajiralongkorn, Sujarinee Vivacharawongse.

Sebatas informasi, Raja Vajiralongkorn memiliki lima orang anak dari Sujarinee Vivacharawongse. Dimana empat diantaranya adalah laki-laki sedangkan satu perempuan, yakni putri Sirivannavari Siriratana.

Sayangnya, pernikahan sang raja dan istri keduanya hanya bertahan 2 tahun saja setelah Sujarinee diketahui berselingkuh. Sujarinee pun sempat kabur ke Inggris bersama kelima anaknya. Namun beberapa tahun berselang, putri Sirivannavari memutuskan kembali ke Thailand dan diterima oleh keluarga kerajaan.

Seperti anak raja pada umumnya, putri Sirivannavari menjalani pendidikannya dengan baik. Dirinya meraih gelar sarjana dari Chulalongkorn University dan juga lulus dari sekolah desain, School Of Chambre Syndicale De La Couture Parisienne di Paris, Prancis.

Namun meski merupakan seorang lulusan sekolah seni desain, putri Sirivannavari juga memiliki banyak bakat lain. Salah satunya adalah bakat olahraga seperti berkuda dan bulutangkis.