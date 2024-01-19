Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal India Open 2024: Fajar/Rian vs Kang Ming-hyuk/Seo Seung-jae, Anthony Ginting Lawan Wakil Hong Kong!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:57 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal India Open 2024: Fajar/Rian vs Kang Ming-hyuk/Seo Seung-jae, Anthony Ginting Lawan Wakil Hong Kong!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal India Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada aksi Anthony Sinisuka Ginting hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang wajib dinantikan dalam ajang berlevel Super 750 itu pada hari ini.

Ya, ajang India Open 2024 berlanjut hari ini, Jumat (19/1/2024). Tersisa dua wakil Indonesia yang akan berlaga di KD Jadhav Indoor Hall, pada Jumat (19/1/2024) mulai pukul 13.30 WIB.

Anthony Sinisuka Ginting

Perjalanan wakil Indonesia hari ini akan dimulai oleh Anthony Sinisuka Ginting. Berstatus unggulan keempat, Anthony Ginting akan melawan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu.

Secara rekor pertemuan, kedua pemain itu imbang 2-2. Tetapi, di pertemuan terakhir, Anthony Ginting sukses menang dengan skor 21-10 dan 21-12. Pertemuan itu tersaji di babak 32 besar Indonesia Masters 2023.

Tentu saja, hasil itu bisa jadi modal penting Anthony Ginting dalam melawan Lee Cheuk Yiu. Dia diharapkan bisa menang karena kini hanya Anthony Ginting yang jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putra.

Selain Anthony Ginting, ada juga aksi Fajar/Rian yang akan tersaji hari ini. Eks ganda putra nomor 1 dunia itu akan menghadapi lawan berat, yakni wakil Korea Selatan yang sedang on fire, Kang Ming-hyuk/Seo Seung-jae.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/40/2958292/evaluasi-aryono-miranat-soal-penampilan-fajar-alfian-rian-ardianto-yang-belum-memuaskan-di-awal-2024-G5XZXtv7CH.jpg
Evaluasi Aryono Miranat soal Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Belum Memuaskan di Awal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/40/2957674/kandas-di-india-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-belum-berada-di-performa-terbaik-y4RcvtcgkN.jpg
Kandas di India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Belum Berada di Performa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/40/2957521/terhenti-di-perempat-final-india-open-2024-ini-alasan-anthony-ginting-GdEYyL2yRq.jpg
Terhenti di Perempat Final India Open 2024, Ini Alasan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957478/hasil-india-open-2024-fajar-rian-kalah-dari-ganda-korea-wakil-indonesia-habis-98fMXEB7CP.jpg
Hasil India Open 2024: Fajar/Rian Kalah dari Ganda Korea, Wakil Indonesia Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957361/hasil-perempatfinal-india-open-2024-anthony-ginting-ditumbangkan-pemain-hong-kong-Uch9TTbybu.jpg
Hasil Perempatfinal India Open 2024: Anthony Ginting Ditumbangkan Pemain Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/40/2957161/tembus-perempatfinal-india-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-merasa-masih-tampil-buruk-VjxHcftH4z.jpg
Tembus Perempatfinal India Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Merasa Masih Tampil Buruk
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement