Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal India Open 2024: Fajar/Rian vs Kang Ming-hyuk/Seo Seung-jae, Anthony Ginting Lawan Wakil Hong Kong!

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal India Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada aksi Anthony Sinisuka Ginting hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang wajib dinantikan dalam ajang berlevel Super 750 itu pada hari ini.

Ya, ajang India Open 2024 berlanjut hari ini, Jumat (19/1/2024). Tersisa dua wakil Indonesia yang akan berlaga di KD Jadhav Indoor Hall, pada Jumat (19/1/2024) mulai pukul 13.30 WIB.

Perjalanan wakil Indonesia hari ini akan dimulai oleh Anthony Sinisuka Ginting. Berstatus unggulan keempat, Anthony Ginting akan melawan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu.

Secara rekor pertemuan, kedua pemain itu imbang 2-2. Tetapi, di pertemuan terakhir, Anthony Ginting sukses menang dengan skor 21-10 dan 21-12. Pertemuan itu tersaji di babak 32 besar Indonesia Masters 2023.

Tentu saja, hasil itu bisa jadi modal penting Anthony Ginting dalam melawan Lee Cheuk Yiu. Dia diharapkan bisa menang karena kini hanya Anthony Ginting yang jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putra.

Selain Anthony Ginting, ada juga aksi Fajar/Rian yang akan tersaji hari ini. Eks ganda putra nomor 1 dunia itu akan menghadapi lawan berat, yakni wakil Korea Selatan yang sedang on fire, Kang Ming-hyuk/Seo Seung-jae.