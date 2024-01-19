Reaksi Fabio Quartararo soal Kehadiran Alex Rins sebagai Rekan Setim Barunya di MotoGP 2024

LESMO – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengomentari kehadiran Alex Rins sebagai rekan setim barunya di MotoGP 2024. Dia meyakini Alex Rins akan memberikan dampak positif untuk Yamaha Monster Energy.

El Diablo -julukan Fabio Quartararo- mengatakan, Rins mempunyai banyak pengalaman untuk membantu Yamaha musim ini. Pasalnya, Rins juga sudah membela dua tim berbeda, yakni Suzuki dan Honda.

“Pengalaman, apalagi ia mengendarai Suzuki hingga tahun 2022, Honda pada 2023, dan kini Yamaha pada 2024. Saya pikir sangat penting untuk mendengarkan komentarnya,” kata Quartararo, dikutip dari Speedweek, Jumat (19/1/2024).

“Dan tentu saja, Alex (Rins) adalah pembalap yang sangat kuat. Saya yakin kami bisa saling mendorong untuk menjadi lebih cepat,” sambungnya.