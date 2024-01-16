Masa Depan Fabio Quartararo di Yamaha Tergantung Performa Motor di MotoGP 2024

LESMO – Masa depan Fabio Quartararo di Yamaha Monster Energy masih menjadi pertanyaan. Meski begitu, pembalap asal Prancis tersebut mengungkap syarat utama dirinya siap bertahan di Yamaha untuk MotoGP 2025.

Fabio Quartararo mengalami penurunan prestasi pada MotoGP 2023. Pembalap berjuluk El Diablo itu hanya mampu finis ke-10 di klasemen akhir musim lalu. Padahal, Quartararo mampu bersaing dalam perebutan gelar dalam dua musim sebelumnya.

Bahkan, El Diablo mampu memenangkan satu titel, tepatnya pada musim 2021. Sementara, penurunan prestasi yang dialami oleh Quartararo tidak terlepas tanggung jawab Yamaha Monster Energy. Tim itu disebut-sebut sedang sulit mengembangkan performa motor.

Quartararo pun diisukan akan meninggalkan Yamaha pada musim 2025. Menanggapi itu, Quartararo mengakui bahwa masa depannya akan ditentukan oleh Yamaha sendiri. El Diablo memberi syarat, Yamaha harus menunjukkan hasil nyata dari usahanya.

“Masa depan saya tentu saja akan ditentukan tahun ini (2024). Saya tidak tahu kapan, tapi Yamaha melakukan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mereka benar-benar berusaha keras dan berusaha meningkatkan motornya,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Selasa (16/1/2024).

“Saya tidak tahu apakah mereka bisa mencapainya atau tidak, tapi mereka membawa apa yang selalu mereka lakukan ke level baru dan saya senang melihatnya,” sambungnya.