Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masa Depan Fabio Quartararo di Yamaha Tergantung Performa Motor di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:57 WIB
Masa Depan Fabio Quartararo di Yamaha Tergantung Performa Motor di MotoGP 2024
Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
A
A
A

LESMO – Masa depan Fabio Quartararo di Yamaha Monster Energy masih menjadi pertanyaan. Meski begitu, pembalap asal Prancis tersebut mengungkap syarat utama dirinya siap bertahan di Yamaha untuk MotoGP 2025.

Fabio Quartararo mengalami penurunan prestasi pada MotoGP 2023. Pembalap berjuluk El Diablo itu hanya mampu finis ke-10 di klasemen akhir musim lalu. Padahal, Quartararo mampu bersaing dalam perebutan gelar dalam dua musim sebelumnya.

 

Bahkan, El Diablo mampu memenangkan satu titel, tepatnya pada musim 2021. Sementara, penurunan prestasi yang dialami oleh Quartararo tidak terlepas tanggung jawab Yamaha Monster Energy. Tim itu disebut-sebut sedang sulit mengembangkan performa motor.

Quartararo pun diisukan akan meninggalkan Yamaha pada musim 2025. Menanggapi itu, Quartararo mengakui bahwa masa depannya akan ditentukan oleh Yamaha sendiri. El Diablo memberi syarat, Yamaha harus menunjukkan hasil nyata dari usahanya.

“Masa depan saya tentu saja akan ditentukan tahun ini (2024). Saya tidak tahu kapan, tapi Yamaha melakukan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mereka benar-benar berusaha keras dan berusaha meningkatkan motornya,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Selasa (16/1/2024).

“Saya tidak tahu apakah mereka bisa mencapainya atau tidak, tapi mereka membawa apa yang selalu mereka lakukan ke level baru dan saya senang melihatnya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement