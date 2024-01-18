Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Makanan Khas Indonesia Ini Jadi Favorit Pebulutangkis Supercantik Gronya Somerville, Nomor 1 Khas Bandung

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:57 WIB
4 Makanan Khas Indonesia Ini Jadi Favorit Pebulutangkis Supercantik Gronya Somerville, Nomor 1 Khas Bandung
Pebulu tangkis ganda putri Australia, Gronya Somerville (Foto: Instagram/Gronya)
A
A
A

EMPAT makanan khas Indonesia ini jadi favorit pebulu tangkis supercantik Gronya Somerville. Pemain asal Australia itu bahkan sempat mempostin momen saat dirinya tengah menyantap makanan tersebut,

Kali ini Okezone akan membahas empat makanan Indonesia yang jadi favorit Gronya Somerville. Makanan apa saja? berikut ulasannya

4. Tempe

Gronya Somerville merupakan pebulu tangkis ganda putri terbaik yang dimiliki Australia. Ia diketahui sempat berpasangan dengan Setyana Mapasa yang merupakan mantan pebulu tangkis junior Indonesia.

Memiliki rekan orang asal Indonesia dan tinggal di Australia, Gronya rupanya akrab dengan beberapa makanan khas Indonesia. Ia bahkan pernah mempostin saat tengah menyantap hidangan tempe bersama rekan-rekannya.

3. Tahu

Selain tempe, makanan khas Indonesia lain yang juga menjadi favorit Gronya adalah tahu. Gronya juga pernah membagikan momen saat dirinya menyantap tahu sebelum latihan.

Tempe, tahu, gado-gado, batagor dan cheese platter sebelum latihan @Gronyasomerville, thank you @gracerimbo, " tulis Mapasa.

