Hasil India Open 2024: Cuma Butuh 34 Menit, Jonatan Christie Pulangkan Wakil Hong Kong di 32 Besar

HASIL India Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses menyegel tiket ke babak 16 besar India Open 2024.

Kepastian itu didapat usai Jonatan mengalahkan tunggal putra Hong Kong, Ng Ka Long Angus, di babak 32 besar. Bermain di Khashaba Dadasaheb (K.D) Jadhav, New Delhi, India pada Rabu (17/1/2024) sore WIB, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- menang mudah atas Ng Ka Long Angus. Dia menang dalam waktu 32 menit saja dengan skor 21-13 dan 21-7.

Jalannya Pertandingan

Jojo sebenarnya tampil kurang meyakinkan pada awal pertandingan di gim pertama. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta tersebut bermain dengan tempo lambat dan digempur serangan cepat dari Ng.

Terpantau, Ng nyaman mendominasi permainan dengan pukulan smash keras dan cepat. Namun, menjelang jeda interval gim pertama, Ng justru kehilangan momentum. Jojo kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk membalikkan keadaan.

Tak butuh waktu lama, Jonatan akhirnya berhasil mengungguli Ng pada jeda interval pertama dengan skor 11-8. Selepas rehat, Jonatan yang sudah mendapatkan momentum langsung menggempur pertahanan Ng.

Kampiun Prancis Open 2023 itu bermain dengan tenang dan solid menjelang akhir pertandingan. Pada akhirnya, Jonatan sukses membungkam Ng di gim pertama dengan skor meyakinkan 21-13.