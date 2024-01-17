Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Melangkah ke 16 Besar BWF India Open 2024, Saksikan Perjuangan Wakil Indonesia di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:21 WIB
Gregoria Mariska Melangkah ke 16 Besar BWF India Open 2024, Saksikan Perjuangan Wakil Indonesia di Vision+
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
AWAL yang bagus untuk Indonesia, tunggal putri andalan, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mendapat tiket 16 besar BWF India Open 2024. Kepastian itu didapat usai Gregoria melawan Sung Shuo Yun di KD Jadhav Indoor Stadium, New Delhi, India, pada Selasa 16 Januari 2024.

Unggulan ketujuh, Gregoria, berhasil menumbangkan Sung Shuo Yun wakil Taiwan dalam dua gim. Penguasaan yang baik dari Gregoria membuat pertandingan berjalan dengan baik dari awal pertandingan.

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria dengan mudah unggul 5-0 di awal gim pertama. Perlahan Sung Shuo Yun menaikkan performanya menyusul Gregoria. Namun, Sung Shuo Yun tampak kurang fit bermain dan mengakhiri gim pertama dengan poin 21-10.

Pada gim kedua, Gregoria masih dominan, meski perlawanan sengit diberikan oleh Sung Shuo Yun yang unggul 5-4. Gregoria tetap bermain tenang hingga bisa melampaui poin Sung Shuo Yun 9-6.

Gregoria mengungkap ada beberapa kesalahan yang ia buat selama gim kedua. Ia menyadari kesalahan yang harus diperbaiki ke depannya. Selain itu, penguasaan lapangan yang dilakukan Gregoria sangat baik menimbang kondisi cuaca yang sangat dingin.

Konsisten untuk menjaga jarak dari Sung Shuo Yun, Gregoria mengejar poin sambil mengontrol jalannya pertandingan. Berhasil menjauh dari Sung Shuo Yun, Gregoria perlahan bisa memastikan kemenangan, hingga permainan berakhir dengan skor 21-15.

Kemenangan Gregoria atas Sung Shuo Yun ini memastikan namanya tembus 16 besar di BWF India Open 2024. Selanjutnya, Gregoria akan menantang tunggal putri Singapura, Yeo Jia Min.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF India Open 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

