Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Malaysia Open 2024: Jonatan Christie dan Anthony Ginting di Zona Aman, Gregoria Naik Satu Peringkat

UPDATE ranking race to Olympic 2024 usai Malaysia Open 2024 telah diketahui. Sejumlah wakil Indonesia sejauh ini yang berada di zona aman masih bertahan seperti Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian/Rian Ardianto, dan bahkan Gregoria Mariska Tunjung berhasil naik satu peringkat.

Sekadar diketahui, total peserta tunggal putra dan putri di Olimpiade Paris 2024 masing-masing sebanyak 38 peserta. Sedangkan, total peserta ganda putra, putri, dan campuran yang berhak mengikuti ajang itu adalah 16 pasangan.

Akan tetapi, setiap negara peserta dibatasi untuk mengirim perwakilannya ke Olimpiade Paris 2024. Untuk sektor tunggal, setiap negara harus memiliki dua wakil di peringkat 16 besar Race to Olympic agar bisa mengirim keduanya. Sedangkan di sektor ganda, setiap negara harus mempunyai dua wakil di peringkat delapan besar Race to Olympic untuk bisa mengirim keduanya.

Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk mengirim banyak wakil ke Olimpiade Paris 2024. Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie masih berada di zona aman (16 besar Race to Olympic) meski mengalami penurunan satu tingkat. Anthony duduk di ranking tujuh, sedangkan Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berada di urutan keenam.

Beralih ke sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung naik satu tingkat dari posisi delapan menuju ranking tujuh. Dia berhasil menggeser wakil China, Han Yue setelah mencapai babak perempatfinal Malaysia Open 2024. Gregoria kini telah mengumpulkan total 69,811 poin.

Sementara, Putri Kusuma Wardani harus berjuang lebih keras lagi untuk menggapai zona aman. Dia sekarang bertengger di ranking 29 dengan perolehan 37,164 poin selepas turnamen Malaysia Open 2024.