HOME SPORTS NETTING

Kisah Ardy B Wiranata, Rival Alan Budi Kusuma di Olimpiade Barcelona 1992 yang Pilih Pindah ke Kanada

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:43 WIB
Kisah Ardy B Wiranata, Rival Alan Budi Kusuma di Olimpiade Barcelona 1992 yang Pilih Pindah ke Kanada
Alan Budi Kusuma (kiri) dan Ardy B Wiranata (kanan) (Foto: Instagram/ArdyBWiranata)
A
A
A

KISAH Ardy B Wiranata, pebulu tangkis Indonesia yang kini pindah warga negara Kanada akan menjadi pembahasan kali ini. Ardy Wiranata merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Bersama Alan Budi Kusuma, Ardy B Wiranata membuat sektor tunggal putra Indonesia cukup disegani pada era 90an. Ardy sendiri merupaka finalis di Olimpiade Barcelona 1992.

 

Dia kalah dari Alan Budi Kusuma di partai final yang berhak atas medali emas pada ajang tersebut. Ardy B Wiranata kalah usai bermain dua game 12-15 dan 13-18.

Ardy B Wiranata merupakan salah satu pemain yang pernah menimba ilmu di PB Djarum. Lahir di Jakarta, 10 Februari 1970, Ardy B Wiranata meraih gelar juara dunia junior pada 1987.

Ardy meraihnya di sektor tunggal putra dan ganda campuran bersama Susy Susanti. Sejak saat itu, nama Ardy mulai diperhitungkan di dunia bulu tangkis. Bahkan Ardy sanggup meraih satu medali perak (1992) serta dua perunggu (1991 dan 1993) di Kejuaraan Dunia.

Era tahun 1990-an bisa dibilang sebagai masa keemasan Ardy sampai akhirnya ia putuskan pensiun di 1998. Sejak pensiun, Ardy pun sempat tinggal di Amerika Serikat dan menjadi pelatih di sana selama tiga tahun, dari 1998 sampai 2001.

Halaman:
1 2
