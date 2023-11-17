Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ardy B Wiranata, Tunggal Putra Indonesia yang Sukses Raih Medali Olimpiade hingga Pilih Pindah Warga Negara

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:39 WIB
Kisah Ardy B Wiranata, Tunggal Putra Indonesia yang Sukses Raih Medali Olimpiade hingga Pilih Pindah Warga Negara
Ardy B Wiranata kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Ardy B Wiranata, tunggal putra Indonesia yang sukses raih medali Olimpiade hingga pilih pindah warga negara menarik dikulik. Sebab, dia sukses mengukir karier ciamik kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional.

Ya, Ardy B Wiranata menjadi salah satu tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dalam kariernya, pebulu tangkis kelahiran Jakarta, 10 Februari 1970 ini bahkan pernah sukses menduduki peringkat 1 dunia.

Ardy B Wiranata

Pencapaian manis itu diraih Ardy B Wiranata usai berhasil meraih beragam gelar juara di ajang bergengsi. Dalam daftar gelar juara yang pernah diraihnya, di antaranya ada Indonesia Open, All England, Japan Open, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Ardy B Wiranata juga pernah meraih medali di pentas Olimpiade Barcelona 1992. Kala itu, Ardy B Wiranata sukses melaju ke babak final. Dia pun harus bertarung melawan rekan senegaranya, yakni Alan Budikusuma dalam perebutan medali emas.

Sayangnya, Ardy B Wiranata gagal tampil apik. Dia kalah dua gim langsung dari Alan Budikusuma dengan skor 12-15 dan 13-18.

Halaman:
1 2
