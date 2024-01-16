Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Gronya Somerville, Pebulutangkis Supercantik Ini Ternyata Keturunan Bangsawan China dari Dinasti Qing

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:52 WIB
Kisah Gronya Somerville, Pebulutangkis Supercantik Ini Ternyata Keturunan Bangsawan China dari Dinasti Qing
Pebulutangkis ganda campuran Australia, Gronya Somerville. (Foto: Instagram/gronyasomerville)
A
A
A

KISAH Gronya Somerville, pebulutangkis supercantik ini ternyata keturunan bangsawan China dari Dinasti Qing. Bagi pencinta bulu tangkis, nama Gronya jelas bukanlah nama yang asing sebab ia dikenal karena kecantikannya.

Gronya adalah pebulutangkis ganda putri dan ganda campuran Australia. Tercatat saat berita ini dibuat, Gronya menduduki peringkat 63 di sektor ganda putri dan 43 di nomor ganda campuran.

Memang secara prestasi, Gronya tak segemilang atlet bulu tangkis lainnya. Namun tingkat kepopulerannya bisa diadu karena ia adalah salah satu primadona di dunia bulu tangkis saat ini.

Menariknya, Gronya ternyata bukan warga Australia biasa. Gronya sendiri memang berdarah campuran Australia-China.

Gronya Somerville

Ibunya Gronya yang aseli Australia merupakan keturunan Anglo-Celtic, sedangkan darah China mengalir dari ayahnya. Gronya pun ternyata memiliki keturunan seorang reformis politik dinasti Qing, yakni Kang Youwei.

