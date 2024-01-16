Update Ranking BWF Usai Malaysia Open 2024: Fajar/Rian Digeser Ganda Jepang

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis pembaruan atau update ranking dunia usai turnamen Malaysia Open 2024, Selasa (16/1/2024). Dalam pembaruan ranking itu, ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengalami penurunan satu tingkat dari peringkat sebelumnya.

Turnamen Malaysia Open 2024 telah selesai diselenggarakan pada 14 Januari 2024 lalu. Dalam ajang berlevel Super 1000 itu, tidak ada wakil Indonesia yang berhasil mendapatkan gelar juara, bahkan mencapai final sekalipun.

Fajar/Rian yang terhenti pada babak perempatfinal turnamen itu harus puas turun satu peringkat di ranking dunia. Jawara All England 2023 itu kini duduk di peringkat ketujuh dunia dengan perolehan 81.429 poin, digeser Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) yang mencapai semifinal di Malaysia Open 2024.

Ganda putra lainnya seperti Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri tetap pada ranking yang sama seperti sebelumnya. Ketiga ganda putra itu diketahui sama-sama gagal mencapai babak perempatfinal Malaysia Open 2024.

Beralih ke sektor tunggal putra, ranking Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting juga tidak mengalami perubahan. Anthony berada di peringkat empat dunia, sedangkan Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- tetap pada urutan kelima dunia.

Pada sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung yang terhenti di babak perempatfinal Malaysia Open 2024 tetap pada peringkat tujuh dunia. Sementara, Putri Kusuma Wardani yang tersingkir di babak 32 besar justru naik satu tingkat. Dia kini menduduki peringkat ke-31 dunia dengan perolehan 39,470 poin.