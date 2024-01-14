Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Thailand Masters 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Jumpa Jagoan Tuan Rumah, Yeremia/Rahmat Dapat Hoki!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:54 WIB
Hasil Drawing Thailand Masters 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Jumpa Jagoan Tuan Rumah, Yeremia/Rahmat Dapat Hoki!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL drawing Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, akan langsung menghadapi wakil tuan rumah.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis hasil undian babak kualifikasi dan 32 besar Thailand Masters 2024. Ada 19 wakil Indonesia yang tampil di turnamen Super 300 itu.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Ganda putra anyar Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat, pun mendapatkan hoki alias keberuntungan. Ini diketahui akan jadi debut mereka di turnamen BWF World Tour.

Yeremia/Rahmat mendapat lawan dari babak kualifikasi di babak 32 besar sehingga di atas kertas mereka lebih diunggulkan untuk menang. Adapun calon lawan mereka adalah dua pasangan Malaysia yang akan saling bentrok lebih dulu, yakni Beh Chun meng/Goh Boon Zhe dan Lwi Sheng Hao/Jimmy Wong.

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bakal berjumpa dengan jagoan tuan rumah, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren di babak 32 besar. Kemudian, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bertemu Dong Adam/Nyl Yakura (Kanada).

Selain itu, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin ditantang M. R. Arjun/Dhruv Kapila (India). Ada juga Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bertemu unggulan ketujuh Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan.

Di sektor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang berstatus sebagai unggulan keempat, bentrok dengan duet Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun. Lalu, Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari melawan Annie Xu/Kerry Xu (Amerika Serikat).

Kemudian, Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari berjumpa dengan Li Yi Jing/Luo Xu Min (China). Terakhir, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum masih menunggu pemenang Kualifikasi 1.

Beralih ke sektor ganda campuran, Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, yang menjadi unggulan keempat, bersua dengan lawan yang cukup tangguh. Mereka akan melawa duet andalan Singapura, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica.

Lalu, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah juga akan bertemu dengan lawan yang tangguh, yaitu unggulan ketiga asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Kemudian, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari bentrok dengan pasangan nomor satu Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau. Sedangkan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, mereka ditantang Jesper Toft/Clara Gravesen (Denmark) dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata bakal melawan Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Taiwan).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966490/update-ranking-bwf-usai-thailand-masters-2024-beda-nasib-leo-rolly-daniel-marthin-dengan-rehan-naufal-lisa-ayu-Wk4nSOMeVc.jpg
Update Ranking BWF Usai Thailand Masters 2024: Beda Nasib Leo Rolly/Daniel Marthin dengan Rehan Naufal/Lisa Ayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966432/reaksi-rionny-mainaky-usai-tak-ada-pebulu-tangkis-indonesia-yang-tembus-final-thailand-masters-2024-bukan-berarti-gagal-a6W9r5P3C8.jpg
Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965372/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-beberkan-penyebabnya-P109IMtZ5L.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965413/hasil-lengkap-final-thailand-masters-2024-tuan-rumah-borong-2-gelar-aya-ohori-juara-bj9UocABXi.jpg
Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2024: Tuan Rumah Borong 2 Gelar, Aya Ohori Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965078/thailand-masters-2024-tersingkir-di-semifinal-rehan-lisa-belajar-banyak-dari-ganda-tuan-rumah-VnCBcXFVbh.jpg
Thailand Masters 2024: Tersingkir di Semifinal, Rehan/Lisa Belajar Banyak dari Ganda Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965081/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-bagas-fikri-akui-tak-bisa-keluar-dari-tekanan-pasangan-china-D2jqFyoMYR.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement