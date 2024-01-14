Hasil Drawing Thailand Masters 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Jumpa Jagoan Tuan Rumah, Yeremia/Rahmat Dapat Hoki!

HASIL drawing Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, akan langsung menghadapi wakil tuan rumah.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis hasil undian babak kualifikasi dan 32 besar Thailand Masters 2024. Ada 19 wakil Indonesia yang tampil di turnamen Super 300 itu.

Ganda putra anyar Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat, pun mendapatkan hoki alias keberuntungan. Ini diketahui akan jadi debut mereka di turnamen BWF World Tour.

Yeremia/Rahmat mendapat lawan dari babak kualifikasi di babak 32 besar sehingga di atas kertas mereka lebih diunggulkan untuk menang. Adapun calon lawan mereka adalah dua pasangan Malaysia yang akan saling bentrok lebih dulu, yakni Beh Chun meng/Goh Boon Zhe dan Lwi Sheng Hao/Jimmy Wong.

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bakal berjumpa dengan jagoan tuan rumah, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren di babak 32 besar. Kemudian, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bertemu Dong Adam/Nyl Yakura (Kanada).

Selain itu, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin ditantang M. R. Arjun/Dhruv Kapila (India). Ada juga Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bertemu unggulan ketujuh Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan.

Di sektor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang berstatus sebagai unggulan keempat, bentrok dengan duet Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun. Lalu, Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari melawan Annie Xu/Kerry Xu (Amerika Serikat).

Kemudian, Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari berjumpa dengan Li Yi Jing/Luo Xu Min (China). Terakhir, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum masih menunggu pemenang Kualifikasi 1.

Beralih ke sektor ganda campuran, Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, yang menjadi unggulan keempat, bersua dengan lawan yang cukup tangguh. Mereka akan melawa duet andalan Singapura, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica.

Lalu, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah juga akan bertemu dengan lawan yang tangguh, yaitu unggulan ketiga asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Kemudian, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari bentrok dengan pasangan nomor satu Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau. Sedangkan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, mereka ditantang Jesper Toft/Clara Gravesen (Denmark) dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata bakal melawan Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Taiwan).