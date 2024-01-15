Alami Masalah Fisik, Viktor Axelsen Mundur dari India Open 2024

KUALA LUMPUR – Viktor Axelsen memutuskan mundur dari India Open 2024. Tunggal putra peringkat satu dunia itu mengalami masalah fisik setelah tampil di Malaysia Open 2024 akhir pekan kemarin.

Axelsen menelan kekalahan di babak semifinal Malaysia Open 2024 pada Sabtu, 13 Januari 2024 lalu. Perjalanannya di turnamen Super 1000 itu terhenti setelah dia tumbang di tangan wakil China, Shi Yu Qi, lewat rubber game berdurasi 70 menit yang berakhir dengan skor 12-21, 21-19 dan 17-21.

Setelah laga tersebut, pemain nomor satu dunia itu langsung beristirahat penuh karena mengalami masalah pada fisiknya. Kemudian, setelah berdiskusi dengan tim medisnya, dia disarankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Alhasil, Axelsen terpaksa harus mundur dari India Open 2024 yang digelar mulai 16 hingga 21 Januari mendatang. Pemain berusia 30 tahun itu pun mengaku kecewa karena tak bisa mentas di turnamen Super 750 tersebut.

“Halo semuanya, setelah bertanding pada hari Sabtu, saya terbaring di tempat tidur dan setelah berbicara dengan tim medis yang hadir di Malaysia, saya disarankan untuk melakukan pemeriksaan tambahan,” tulis Axelsen di Instagram-nya, @viktoraxelsen, pada Senin (15/1/2024).

“Itu berarti sayangnya saya tidak dapat melakukan perjalanan dan hadir di India Open tahun ini yang cukup mengecewakan karena ini adalah turnamen di mana saya sangat senang bermain di depan para penggemar bulutangkis India,” imbuhnya.