HOME SPORTS MOTOGP

Benarkah Valentino Rossi Menghasut VR46 Racing Team untuk Membenci Marc Marquez?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |16:52 WIB
Benarkah Valentino Rossi Menghasut VR46 Racing Team untuk Membenci Marc Marquez?
Hubungan Valentino Rossi dan Marc Marquez diketahui tak pernah membaik. (Foto: MotoGP)
BENARKAH Valentino Rossi menghasut VR46 Racing Team untuk membenci Marc Marquez? Ya, sempat beredar isu Rossi mengajak pembalap VR46, termasuk kru tim tersebut untuk tak menyukai rider berjuluk The Baby Alien itu.

Tuduhan Rossi menghasut tim VR46 untuk menbenci Marc Marquez pertama kali datang dari mantan Direktur Olahraga LCR Honda, Oscar Haro. Menurut Haro, Rossi menanamkan kebencian terhadap Marquez bahkan sejak para pembalap muda yang berada di Akademi VR46.

Sejatinya hubungan Rossi dan Marquez tidak pernah akur. Bahkan ketika The Doctor –julukan Rossi– putuskan pensiun di akhir MotoGP 2021, hubungan mereka tidak saling membaik.

Tentunya awal mula hubungan Rossi dan Marquez memburuk karena persaingan di MotoGP. Keduanya kerap bersenggolan, baik di luar maupun di dalam lintasan.

Valentino Rossi vs Marc Marquez

Rossi beberapa kali dirugikan oleh Marquez, dan The Doctor pun juga sering membalas. Karena pertikaian itulah hubungan Rossi tidak pernah akur dengan Marquez.

Bisa dikatakan Rossi dan Marquez adalah rival sejati karena selalu ada persaingan di antara mereka. Hanya saja, kebencian Rossi terhadap Marquez disebut ikut diteruskan untuk para pembalap dan kru VR46.

Halaman:
1 2
