Akui Tak Puas dengan Satu Gelar Juara Dunia, Fabio Quartararo Bertekad Bangkit di MotoGP 2024

LESMO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quatararo memberikan kode kepada timnya bahwa ia tidak senang dengan status dirinya yang baru meraih satu gelar juara dunia MotoGP. Ia pun berniat meraih gelar keduanya di MotoGP 2024, karena ia Quartararo mengaku akan berusaha keras mewujudkannya.

Quartararo merupakan salah satu talenta terbaik yang berkompetisi di MotoGP saat ini. Dia sempat berjaya pada musim 2021, ketika memenangkan MotoGP bersama Yamaha.

Pada musim MotoGP 2022, El Diablo bersaing untuk perebutan gelar meski akhirnya kalah dari jagoan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Lalu di MotoGP 2023 menjadi penurunan prestasi yang sangat buruk karena Quartararo bahkan tidak memenangkan satupun balapan.

Talenta Quartararo dinilai tidak didukung oleh performa motor yang baik. Sebab motor Yamaha dianggap tertinggal jauh dari kuda besi tim pabrikan lainnya.

Padahal, Quartararo mengatakan selalu bersemangat untuk meraih gelar setiap mengawali musim di MotoGP. Kepercayaan diri ini, menurut Quartararo, adalah salah satu sikap yang positif untuk mengantar dirinya meraih gelar.

“Setiap musim di mana saya mengendarai motor, tujuan saya adalah menjadi juara dunia. Mungkin saya tidak akan berhasil, tapi inilah mentalitas saya di awal musim,” kata Quartararo dilansir dari Corsedimoto, Senin (15/1/2024).