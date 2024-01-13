Australia Open 2024: Hadapi Novak Djokovic, Nick Kyrgios Sarankan Dino Prizmic segera Pesan Tiket Pulang

Novak Djokovic jadi salah satu calon kuat juara di Australia Open 2024

MELBOURNE – Petenis asal Australia, Nick Kyrgios memberikan saran penting nan kocak kepada calon lawan Novak Djokovic di Australia Open 2024. Kyrgios menyarankan para petenis itu untuk memesan tiket pulang ke kampung halamannya.

Novak Djokovic akan kembali mentas di Australia Open. Petenis asal Serbia itu sempat diragukan akan tampil karena cedera pergelangan tangan. Namun saat ini, dia sudah memastikan lawannya di putaran pertama.

The Djoker -julukan Novak Djokovic- akan berhadapan dengan utusan Kroasia, Dino Prizmic di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia pada Minggu (14/1/2024) besok. Tentunya, Djokovic akan diunggulkan.

Kyrgios mengaku mendukung Djokovic pada turnamen Grand Slam kali ini. Petenis berusia 28 tahun itu pun memberikan saran kepada calon lawan Djokovic, tak terkecuali Prizmic. Kyrgios mengatakan, Prizmic harus cepat-cepat memesan tiket penerbangan pulang terbaik.

“Anda cukup memesan penerbangan pulang dengan harga terbaik. Ya, pesan penerbangan pulang Anda," kelakar Kyrgios dilansir dari Tennis World, Sabtu (13/1/2024).