Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Australia Open 2024: Hadapi Novak Djokovic, Nick Kyrgios Sarankan Dino Prizmic segera Pesan Tiket Pulang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:14 WIB
Australia Open 2024: Hadapi Novak Djokovic, Nick Kyrgios Sarankan Dino Prizmic segera Pesan Tiket Pulang
Novak Djokovic jadi salah satu calon kuat juara di Australia Open 2024
A
A
A

MELBOURNE – Petenis asal Australia, Nick Kyrgios memberikan saran penting nan kocak kepada calon lawan Novak Djokovic di Australia Open 2024. Kyrgios menyarankan para petenis itu untuk memesan tiket pulang ke kampung halamannya.

Novak Djokovic akan kembali mentas di Australia Open. Petenis asal Serbia itu sempat diragukan akan tampil karena cedera pergelangan tangan. Namun saat ini, dia sudah memastikan lawannya di putaran pertama.

 

The Djoker -julukan Novak Djokovic- akan berhadapan dengan utusan Kroasia, Dino Prizmic di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia pada Minggu (14/1/2024) besok. Tentunya, Djokovic akan diunggulkan.

Kyrgios mengaku mendukung Djokovic pada turnamen Grand Slam kali ini. Petenis berusia 28 tahun itu pun memberikan saran kepada calon lawan Djokovic, tak terkecuali Prizmic. Kyrgios mengatakan, Prizmic harus cepat-cepat memesan tiket penerbangan pulang terbaik.

“Anda cukup memesan penerbangan pulang dengan harga terbaik. Ya, pesan penerbangan pulang Anda," kelakar Kyrgios dilansir dari Tennis World, Sabtu (13/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/40/3176506/3_turnamen_tenis_bisa_disaksikan_di_vision_plus-NUQY_large.jpg
Link Live Streaming ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175589/shanghai_masters_2025-1j0T_large.jpg
Link Live Streaming ATP 1000: Shanghai Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175174/janice_tjen-Zgvl_large.jpg
Makin Melejit, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus 100 Besar Ranking WTA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3174988/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-xL6V_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Diterima Petenis Supercantik Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Usai Juara WTA 125 Suzhou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/40/3174665/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-n5u1_large.jpg
Sejarah, Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Juara WTA 125 Suzhou Open 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172251/segini_gaji_petenis_supercantik_indonesia_aldila_sutjiadi_sebagai_pns_kemenpora_ri-EItQ_large.jpg
Segini Gaji Petenis Supercantik Indonesia Aldila Sutjiadi sebagai PNS Kemenpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement