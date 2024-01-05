Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Novak Djokovic Tak Ingin Terlalu Pikirkan Cedera Jelang Australia Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:02 WIB
Novak Djokovic Tak Ingin Terlalu Pikirkan Cedera Jelang Australia Open 2024
Novak Djokovic alami cedera jelang Australia Open 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PERTH – Novak Djokovic mengalami cedera pergelangan tangan menjelang Australia Open 2024. Kendati begitu, Djokovic santai dan meyakini dirinya akan sembuh saat turnamen dimulai.

Djokovic baru saja kalah dari wakil Australia, Alex De Minaur di United Cup 2024. Bermain di RAC Arena, Perth, Australia pada Rabu (3/1/2024) lalu, The Djoker -julukan Novak Djokovic- kalah 4-6, 4-6.

 

Itu merupakan kekalahan pertama setelah enam tahun Djokovic mempertahankan rekor kemenangan di Australia. Pada 2018, Djokovic sempat dikalahkan Hyeon Chung di putaran keempat Australia Open.

Usai pertandingan, Djokovic dilaporkan mengalami cedera pergelangan tangan. Potensi cedera ini tentu mengganggunya jelang tampil di Australia Open 2024. Namun, Djokovic tak terlalu ambil pusing soal itu.

 BACA JUGA:

“Saya pikir saya akan baik-baik saja, jujur saja. Tapi tahukah Anda, dampaknya cukup besar lho, terutama pada bagian forehand dan servisnya,” ungkap Djokovic dilansir dari Tennis Head, Jumat (5/1/2024).

Lebih lanjut, Djokovic memuji performa De Minaur dan kolega yang berhasil mengalahkan tim Serbia. Setelah ini, The Djoker berjanji akan fokus untuk mempersiapkan diri di Australia Open 2024.

Halaman:
1 2
