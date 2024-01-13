Jadwal Peluncuran Tim untuk MotoGP 2024: Gresini Racing yang Pertama!

Gresini Racing akan meluncurkan tim baru pada 20 Januari 2024 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

BERIKUT jadwal peluncuran tim-tim untuk MotoGP 2024. Gresini Racing akan menjadi yang pertama pada 20 Januari!

Seri pertama MotoGP 2024 berlangsung di Sirkuit Internasional Losail pada 8-10 Maret mendatang. Namun para pembalap akan terlebih melakukan tes Shakedown di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia khusus bagi para test ride dan debutan pada 1-3 Februari.

Kemudian, pada 6-8 Februari 2024 akan berlangsung tes MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang. Lalu, dilanjutkan dengan tes MotoGP Qatar pada 19-20 Februari mendatang.

Sementara MotoGP telah resmi mengumumkan jadwal launching tim untuk 2024. Gresini Racing menjadi tim pertama yang akan melakukan perkenalan motor dan tim baru beserta Marc Marquez dan Alex Marquez pada 20 Januari mendatang.

Berselang dua hari kemudian, tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo, akan memperkenalkan desain terbaru dari Desmosedici GP24. Mereka masih akan diperkuat Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini.

Sementara pada 24 Januari 2024, giliran Pertamina Enduro VR46 Racing Team bakal melakukan perkenalan tim dengan Fabio Di Giannantonio sebagai rekan Marco Bezzecchi. Lalu, dua hari kemudian, Trackhouse Racing yang menggantikan RNF, akan meluncurkan tim.

Sementara pada 29 Januari 2024, GASGAS Factory Racing memperkenalkan sang debutan Pedro Acosta bersama Augusto Fernandez. Sehari sebelum tes MotoGP Malaysia, Monster Energy Yamaha akan memperkenalkan tampilan terbaru dari YZR-M1 serta Alex Rins yang akan berduet dengan Fabio Quartararo.

Kemudian pada 12 Februari, KTM Red Bull meluncurkan motor baru, diikuti Repsol Honda sehari setelahnya. Tim pabrikan Honda itu akan diperkuat Luca Marini dan Joan Mir.