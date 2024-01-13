Tatap MotoGP 2024: Marc Marquez Senang dengan Kinerja Kepala Kru Barunya di Ducat

FAENZA – Marc Marquez nampaknya sudah move on dari Santi Hernandez, kepala kru lamanya di Repsol Honda. Marquez mengaku senang dengan kinerja dan ketenangan kepala kru barunya di tim Ducati, Frankie Carchedi.

Marquez akhirnya meninggalkan Repsol Honda setelah kurang lebih 11 tahun bersama. Sejalan dengan itu, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juga berpisah dengan kepala kru yang sudah menemaninya sejak di Moto2, Santi Hernandez.

Kini, Marquez akan ditemani oleh Frankie Carchedi yang merupakan bekas kepala kru Fabio Di Giannantonio. Walaupun belum banyak bekerja bersama, Marquez sudah bisa menilai kinerja Carchedi.

Pembalap berusia 30 tahun itu mengatakan senang dengan ketenangan dan semangat Carchedi. The Baby Alien juga kagum dengan pendirian Carchedi yang sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain.

BACA JUGA:

“Aku hanya menghabiskan satu hari bersamanya (Carchedi), tapi kami banyak ngobrol. Kami berbicara di telepon, tetapi yang penting dia adalah kepala kru yang berdedikasi dan tidak mengenal waktu,” kata Marquez dinukil dari Speedweek, Sabtu (13/1/2024).

“Jika ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, itu akan selesai. Antusiasmenya sangat baik dan dia selalu tenang. Dia santai, mengikuti rencananya sendiri dan tidak membiarkan siapa pun mempengaruhinya,” lanjutnya.