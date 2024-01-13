Johann Zarco Ungkap Rahasia Pembalap Ducati Bisa Bergantian Menangi Balapan MotoGP

JOHANN Zarco mengungkap rahasia mengapa pembalap-pembalap Ducati bisa bergantian memenangi balapan MotoGP pada musim lalu. Ia mengatakan Ducati membuat motor yang bisa mengantarkan para pembalapnya bisa mendapatkan kemenangan serta perasaan nyaman saat di atas kuda besi.

Ya, Ducati Desmosedici GP menjadi motor terbaik di MotoGP saat ini karena memiliki performa yang sulit ditandingi oleh tim lainnya. Hal tersebut terbukti dengan Francesco Bagnaia yang mampu menjadi juara MotoGP 2022 dan 2023.

Selain mengantarkan Bagnaia menjadi juara dunia, Desmosedici juga mampu membawa para pembalap Ducati lainnya mendapatkan kemenangan. Marco Bezzecchi (tiga kemenangan), Enea Bastianini (lima kemenangan), dan Zarco (satu kemenangan) sendiri sudah jadi bukti.

Zarco mengatakan Ducati membuat motor untuk para pembalapnya bisa memenangkan balapan. Selain memberikan kesempatan untuk mendapatkan kemenangan dan podium, ia menilai pabrikan asal Italia itu juga memberikan rasa nyaman untuk para pembalapnya saat berada di atas motor.

“Apa yang luar biasa dari Ducati adalah membuat motor yang bisa dimenangkan oleh semua pembalap. Mereka memberikan kesempatan kepada setiap pembalap untuk memenangkan balapan dan memperebutkan podium, dengan memberikan perasaan nyaman pada motor bagi semua orang," kata Zarco dikutip dari Crash, Sabtu (13/1/2024).