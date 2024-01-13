Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

9 Wanita Supercantik yang Pernah Menjalin Hubungan Spesial dengan Valentino Rossi, Nomor 1 Sampai Punya Anak

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |04:00 WIB
9 Wanita Supercantik yang Pernah Menjalin Hubungan Spesial dengan Valentino Rossi, Nomor 1 Sampai Punya Anak
9 Wanita Supercantik yang Pernah Menjalin Hubungan Spesial dengan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/therealmartinastella)
A
A
A

TERDAPAT 9 wanita supercantik yang pernah menjalin hubungan spesial dengan Valentino Rossi. Menariknya, meski sederet wanita super cantik pernah menjalin hubungan dengannya, legenda MotoGP itu masih enggan untuk menikah.

Sejak aktif sebagai pembalap di kelas MotoGP pada 2001, karier Valentino Rossi di dunia balap motor dengan cepat melesat tinggi. Total, ada 7 gelar juara dunia MotoGP yang ia raih di kelas premier baik bersama Honda maupun Yamaha.

Setelah memutuskan pensiun pada 14 November 2021, Valentino Rossi tak serta merta meninggalkan dunia balap. Kecintaannya pada balap motor masih ia teruskan dengan menjadi pemilik salah satu tim satelit di MotoGP, yakni Mooney VR46.

Sayangnya, kisah cinta Valentino Rossi dan balap motor sangat berbanding terbalik dengan kisah cintanya dengan di dunia nyata. Terbukti hingga usianya yang telah menginjak 44 tahun, pembalap legendaris asal Italia itu masih juga belum menikah. Padahal, ada banyak perempuan super cantik yang pernah menjalin hubungan dengannya.

Berikut adalah 9 wanita super cantik yang pernah menjalin hubungan dengan Valentino Rossi.

9. Martina Stella

Martina Stella

Nama Martina Stella disebut-sebut sebagai kekasih pertama Valentino Rossi yang menjalin hubungan pada 2022 silam. Namun sayang, setelah dikaitkan dengan The Doctor, aktris yang juga penulis skenario asal Italia ini justru memilih bertunangan dengan Lapo Elkann.

8. Arianna Matteuzzi

Arianna Matteuzzi

Rossi juga pernah menjalin hubungan dengan perempuan cantik bernama Arianna Matteuzzi. Hubungan keduanya terjalin selama 2 tahun 4 bulan sejak Februari 2005 hingga Juni 2007. Sayang, meski dikabarkan sempat bertunangan, keduanya akhirnya berpisah setelah Rossi memilih perempuan lain.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177661/lindswell_kwok-efNc_large.jpg
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176991/marc_marquez-Os52_large.jpg
7 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Sempat Ancam Karier Balapnya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement