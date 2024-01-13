9 Wanita Supercantik yang Pernah Menjalin Hubungan Spesial dengan Valentino Rossi, Nomor 1 Sampai Punya Anak

9 Wanita Supercantik yang Pernah Menjalin Hubungan Spesial dengan Valentino Rossi. (Foto: Instagram/therealmartinastella)

TERDAPAT 9 wanita supercantik yang pernah menjalin hubungan spesial dengan Valentino Rossi. Menariknya, meski sederet wanita super cantik pernah menjalin hubungan dengannya, legenda MotoGP itu masih enggan untuk menikah.

Sejak aktif sebagai pembalap di kelas MotoGP pada 2001, karier Valentino Rossi di dunia balap motor dengan cepat melesat tinggi. Total, ada 7 gelar juara dunia MotoGP yang ia raih di kelas premier baik bersama Honda maupun Yamaha.

Setelah memutuskan pensiun pada 14 November 2021, Valentino Rossi tak serta merta meninggalkan dunia balap. Kecintaannya pada balap motor masih ia teruskan dengan menjadi pemilik salah satu tim satelit di MotoGP, yakni Mooney VR46.

Sayangnya, kisah cinta Valentino Rossi dan balap motor sangat berbanding terbalik dengan kisah cintanya dengan di dunia nyata. Terbukti hingga usianya yang telah menginjak 44 tahun, pembalap legendaris asal Italia itu masih juga belum menikah. Padahal, ada banyak perempuan super cantik yang pernah menjalin hubungan dengannya.

Berikut adalah 9 wanita super cantik yang pernah menjalin hubungan dengan Valentino Rossi.

9. Martina Stella





Nama Martina Stella disebut-sebut sebagai kekasih pertama Valentino Rossi yang menjalin hubungan pada 2022 silam. Namun sayang, setelah dikaitkan dengan The Doctor, aktris yang juga penulis skenario asal Italia ini justru memilih bertunangan dengan Lapo Elkann.

8. Arianna Matteuzzi





Rossi juga pernah menjalin hubungan dengan perempuan cantik bernama Arianna Matteuzzi. Hubungan keduanya terjalin selama 2 tahun 4 bulan sejak Februari 2005 hingga Juni 2007. Sayang, meski dikabarkan sempat bertunangan, keduanya akhirnya berpisah setelah Rossi memilih perempuan lain.