Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Baru 17 Tahun, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia di Piala Sudirman 2015!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |04:00 WIB
Baru 17 Tahun, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia di Piala Sudirman 2015!
Jonatan Christie masuk bagian skuad Indonesia di Piala Sudirman 2015. (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

PIALA Sudirman 2015 menjadi turnamen yang amat spesial untuk tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. Sebab dalam Piala Sudirman pertamanya itu, Jonatan langsung menjadi tunggal pertama Indonesia!

Perlu diketahui, Piala Sudirman merupakan turnamen bulu tangkis untuk nomor beregu campuran yang digelar setiap dua tahun sekali. Dalam turnamen itu, setiap negara mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran secara langsung.

Pada Piala Sudirman 2015, Indonesia memanggil tiga tunggal putra, Jonatan Christie, Firman Abdul Kholik, dan Ihsan Maulana Mustofa. Secara peringkat dunia kala itu, Jonatan menjadi yang terbaik karena duduk di posisi 63.

Tak heran jika pada akhirnya Indonesia menurunkan Jonatan untuk mengisi slot tunggal putra. Namun, hal itu menjadi hal yang spesial karena Jonatan kala itu masih berusia 17 tahun.

Di usianya yang masih muda itu, Jonatan justru dipercaya untuk bermain di turnamen bulu tangkis sebesar Piala Sudirman. Tentu pengalaman itu tidak akan mudah dilupakan Jonatan begitu saja.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2015

Apalagi di Piala Sudirman 2015, Jonatan sukses membantu Tim Merah-Putih meraih medali perunggu. Lantas bagaimana perjalanan Jonatan hingga mampu meraih medali perunggu Piala Sudirman 2015 tersebut?

Sebagai informasi, Indonesia di Piala Sudirman 2015 tergabung di Grup 1C bersama Denmark dan Inggris. Pada pertemuan pertama melawan tim Inggris, Jonatan langsung debut dan bermain melawan Rajiv Ouseph.

Sayangnya debut Jonatan di Piala Sudirman tak berakhir manis karena ia kalah dengan skor 17-21 dan 16-21. Untungnya, Indonesia tetap menang dengan skor 3-2 dari Inggris.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement