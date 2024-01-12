Baru 17 Tahun, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia di Piala Sudirman 2015!

PIALA Sudirman 2015 menjadi turnamen yang amat spesial untuk tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. Sebab dalam Piala Sudirman pertamanya itu, Jonatan langsung menjadi tunggal pertama Indonesia!

Perlu diketahui, Piala Sudirman merupakan turnamen bulu tangkis untuk nomor beregu campuran yang digelar setiap dua tahun sekali. Dalam turnamen itu, setiap negara mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran secara langsung.

Pada Piala Sudirman 2015, Indonesia memanggil tiga tunggal putra, Jonatan Christie, Firman Abdul Kholik, dan Ihsan Maulana Mustofa. Secara peringkat dunia kala itu, Jonatan menjadi yang terbaik karena duduk di posisi 63.

Tak heran jika pada akhirnya Indonesia menurunkan Jonatan untuk mengisi slot tunggal putra. Namun, hal itu menjadi hal yang spesial karena Jonatan kala itu masih berusia 17 tahun.

Di usianya yang masih muda itu, Jonatan justru dipercaya untuk bermain di turnamen bulu tangkis sebesar Piala Sudirman. Tentu pengalaman itu tidak akan mudah dilupakan Jonatan begitu saja.

Apalagi di Piala Sudirman 2015, Jonatan sukses membantu Tim Merah-Putih meraih medali perunggu. Lantas bagaimana perjalanan Jonatan hingga mampu meraih medali perunggu Piala Sudirman 2015 tersebut?

Sebagai informasi, Indonesia di Piala Sudirman 2015 tergabung di Grup 1C bersama Denmark dan Inggris. Pada pertemuan pertama melawan tim Inggris, Jonatan langsung debut dan bermain melawan Rajiv Ouseph.

Sayangnya debut Jonatan di Piala Sudirman tak berakhir manis karena ia kalah dengan skor 17-21 dan 16-21. Untungnya, Indonesia tetap menang dengan skor 3-2 dari Inggris.