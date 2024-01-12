Catat Tanggalnya, Pertamina Enduro VR46 Luncurkan Tim pada 24 Januari!

TAVULLIA - Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengumumkan tanggal peluncuran jelang MotoGP 2024. Tim balap milik Valentino Rossi itu akan memperkenalkan livery serta tim untuk menyambut musim baru pada 24 Januari 2024 malam WIB.

Seperti diberitakan, VR46 Racing Team resmi menjalin kerja sama dengan Pertamina Lubricants mulai MotoGP 2024 hingga 2026. Itu artinya, sponsor asal Indonesia tersebut menggeser Mooney sebagai penyokong utama.

Tak hanya kedatangan sponsor utama baru, VR46 juga merekrut pembalap anyar dalam diri Fabio Di Giannantonio. Rider berpaspor Italia itu menggantikan adik tiri Rossi yakni Luca Marini yang memilih menerima tantangan bersama Repsol Honda.

Tentu saja perubahan-perubahan itu sangat dinanti oleh pencinta balap. Mereka juga penasaran seperti apa livery yang akan diusung tim balap VR46 pada MotoGP 2024.

Rasa penasaran itu akan terjawab pada 24 Januari 2024. VR46 rencananya melakukan peluncuran secara live streaming mulai pukul 15.00 waktu Eropa (CET) atau 21.00 WIB.