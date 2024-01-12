Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanggapi MotoGP 2024 Gelar 44 Balapan, Jack Miller: Lelah tetapi Saya Suka

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |00:01 WIB
Tanggapi MotoGP 2024 Gelar 44 Balapan, Jack Miller: Lelah tetapi Saya Suka
Pembalap Tim Red Bull KTM, Jack Miller. (Foto: Reuters)
A
A
A

TOWNSVILLE - MotoGP 2024 dipastikan akan menggelar 44 balapan, yang diakui pembalap Tim Red Bull KTM, Jack Miller jelas akan sangat melelahkan. Namun, Miller menyukainya karena ia senang bisa semakin banyak balapan dan tentunya itu adalah pekerjaan yang dibayar.

Seperti yang diketahui, Dorna Sports telah mengumumkan MotoGP 2024 akan melangsungkan 22 seri, sekaligus yang terbanyak dalam sejarah. Sebab, Kazakhstan masuk ke dalam kalender dan balapan akan berlangsung di Sokol International Circuit usai 2023 dibatalkan karena proses homologasi belum selesai.

Dengan adanya 22 seri membuat Francesco Bagnaia dan para pembalap lainnya akan tampil sebanyak 44 balapan dalam satu musim. Sebab, mereka juga akan tampil di sprint race di setiap pekannya.

Meski merasa lelah dengan banyaknya balapan di MotoGP 2023, tetapi Jack Miller tak mempermasalahkan MotoGP 2024 yang melangsungkan 44 balapan dalam semusim. Menurutnya menjadi seorang pembalap MotoGP harus siap dengan risiko yang ada, karena tim telah membayarnya untuk balapan dalam satu musim.

Jack Miller

“Sekarang saya lelah, tapi itulah yang mereka bayar kepada saya, untuk mengendarai motor ini empat puluh empat kali setahun," kata Jack Miller dikutip dari Crash, Jumat (12/1/2024).

Sementara Jack Miller mengatakan 44 balapan dalam satu musim membuatnya tidak akan merasakan lamanya tampil di MotoGP 2024. Namun, ia menilai waktunya juga akan semakin sedikit untuk bertemu keluarga dan melakukan kegiatan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement