Tanggapi MotoGP 2024 Gelar 44 Balapan, Jack Miller: Lelah tetapi Saya Suka

TOWNSVILLE - MotoGP 2024 dipastikan akan menggelar 44 balapan, yang diakui pembalap Tim Red Bull KTM, Jack Miller jelas akan sangat melelahkan. Namun, Miller menyukainya karena ia senang bisa semakin banyak balapan dan tentunya itu adalah pekerjaan yang dibayar.

Seperti yang diketahui, Dorna Sports telah mengumumkan MotoGP 2024 akan melangsungkan 22 seri, sekaligus yang terbanyak dalam sejarah. Sebab, Kazakhstan masuk ke dalam kalender dan balapan akan berlangsung di Sokol International Circuit usai 2023 dibatalkan karena proses homologasi belum selesai.

Dengan adanya 22 seri membuat Francesco Bagnaia dan para pembalap lainnya akan tampil sebanyak 44 balapan dalam satu musim. Sebab, mereka juga akan tampil di sprint race di setiap pekannya.

Meski merasa lelah dengan banyaknya balapan di MotoGP 2023, tetapi Jack Miller tak mempermasalahkan MotoGP 2024 yang melangsungkan 44 balapan dalam semusim. Menurutnya menjadi seorang pembalap MotoGP harus siap dengan risiko yang ada, karena tim telah membayarnya untuk balapan dalam satu musim.

“Sekarang saya lelah, tapi itulah yang mereka bayar kepada saya, untuk mengendarai motor ini empat puluh empat kali setahun," kata Jack Miller dikutip dari Crash, Jumat (12/1/2024).

Sementara Jack Miller mengatakan 44 balapan dalam satu musim membuatnya tidak akan merasakan lamanya tampil di MotoGP 2024. Namun, ia menilai waktunya juga akan semakin sedikit untuk bertemu keluarga dan melakukan kegiatan lainnya.