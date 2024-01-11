Ada Pesan Edukasi yang Bisa Dipetik Para Pegolf Indonesia dari Kejurnas Amatir Golf 2024

CIKARANG - Ketua Pelaksana Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Amatir Golf 2024, Adi Saksono senang turnamen golf yang digelar di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Jawa Barat telah berakhir hari ini, Kamis (11/1/2024). Menurut Adi, Kejurnas Amatir Golf 2024 tak hanya sekadar event biasa, sebab ada pesan edukasi yang bisa dipetik oleh para pegolf Indonesia.

"Yang pasti Kejurnas ini bukan hanya kita sekedar bikin event, tapi juga tersisipkan pesan edukasi buat para atlet Indonesia," ujar Adi Saksono saat diwawancarai MNC Portal Indonesia di lokasi, Kamis (11/1/2024).

"Kenapa saya bilang ini edukasi, karena Kejurnas kali ini tampak beda. Kali ini kita lakukan dengan jalan kaki tanpa caddy (sebutan untuk seseorang yang menjadi asisten pemain golf). Yang di mana untuk bisa main secara maksimal tanpa caddy dan jalan kaki tadi, itu harus punya fisik dan mental yang kuat, bukan hanya skill," tambahnya.

Lebih lanjut, Adi memberikan pesan kepada para pegolf Indonesia termasuk peserta Kejurnas Amatir Golf 2024 agar tidak melulu hanya memperlihatkan skill semata di atas lapangan. Namun, ia berharap mereka bisa meningkatkan skill, fisik, dan mentalnya.

"Jadi perlu diingat untuk para atlet lain di Provinsi yang lain, jangan hanya menonjolkan skill, tapi tolong kembangkan juga mental dan fisiknya. Karena terbukti di sini, banyak yang mengalami kecapean. Tapi gak sedikit juga yang justru malah lebih baik di hari kedua. Ini artinya bahwa skill, mental, dan fisik merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki ," jelas Adi.