Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ada Pesan Edukasi yang Bisa Dipetik Para Pegolf Indonesia dari Kejurnas Amatir Golf 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:48 WIB
Ada Pesan Edukasi yang Bisa Dipetik Para Pegolf Indonesia dari Kejurnas Amatir Golf 2024
Kejurnas Amatir Golf 2024 resmi berakhir. (Foto: Maulana Yusuf/MPI)
A
A
A

CIKARANG - Ketua Pelaksana Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Amatir Golf 2024, Adi Saksono senang turnamen golf yang digelar di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Jawa Barat telah berakhir hari ini, Kamis (11/1/2024). Menurut Adi, Kejurnas Amatir Golf 2024 tak hanya sekadar event biasa, sebab ada pesan edukasi yang bisa dipetik oleh para pegolf Indonesia.

"Yang pasti Kejurnas ini bukan hanya kita sekedar bikin event, tapi juga tersisipkan pesan edukasi buat para atlet Indonesia," ujar Adi Saksono saat diwawancarai MNC Portal Indonesia di lokasi, Kamis (11/1/2024).

"Kenapa saya bilang ini edukasi, karena Kejurnas kali ini tampak beda. Kali ini kita lakukan dengan jalan kaki tanpa caddy (sebutan untuk seseorang yang menjadi asisten pemain golf). Yang di mana untuk bisa main secara maksimal tanpa caddy dan jalan kaki tadi, itu harus punya fisik dan mental yang kuat, bukan hanya skill," tambahnya.

Lebih lanjut, Adi memberikan pesan kepada para pegolf Indonesia termasuk peserta Kejurnas Amatir Golf 2024 agar tidak melulu hanya memperlihatkan skill semata di atas lapangan. Namun, ia berharap mereka bisa meningkatkan skill, fisik, dan mentalnya.

Kejurnas Amatir Golf 2024 (Maulana Yusuf/MPI)

"Jadi perlu diingat untuk para atlet lain di Provinsi yang lain, jangan hanya menonjolkan skill, tapi tolong kembangkan juga mental dan fisiknya. Karena terbukti di sini, banyak yang mengalami kecapean. Tapi gak sedikit juga yang justru malah lebih baik di hari kedua. Ini artinya bahwa skill, mental, dan fisik merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki ," jelas Adi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/43/3146305/turnamen_reguler_edisi_ketiga_ini_diikuti_148_pegolf_senior-jgYC_large.jpg
Perpesi Gelar Turnamen Reguler Edisi Ketiga di Bogor, Diikuti 148 Pegolf Senior Termasuk dari Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/43/3137214/pencinta_golf_tanah_air_akan_semakin_dimanjakan_dengan_kehadiran_komunitas_baru_ini-mSlP_large.jpeg
Pencinta Golf Tanah Air Bakal Dimanjakan dengan Kehadiran Komunitas GGC
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement