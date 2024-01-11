Kisah Bona Septano Peraih Emas SEA Games 2011 Bareng Mohammad Ahsan, Begini Kehidupannya Sekarang

KISAH Bona Septano, peraih emas SEA Games 2011 bareng Mohammad Ahsan menarik dikulik. Sebab, dia banting setir ke bidang yang jauh berbeda usai tak lagi menjadi pebulu tangkis profesional.

Ya, Bona Septano pernah menjadi salah satu pebulu tangkis andalan Indonesia di sektor ganda putra. Dia pernah berduet dengan Mohammad Ahsan.

Kiprah duet ini pun terbilang manis. Duet Bona/Ahsan pernah sukses mempersembahkan medali emas di SEA Games 2011.

Kala itu, Bona/Ahsan yang sukses melaju ke babak final harus dihadapkan dengan perang saudara dalam memperebutkan medali emas. Mereka pun berhasil mengalahkan Markis Kido/Hendra Setiawan dengan skor 25-23 dan 21-10.

Duel di final SEA Games 2011 itu pun jadi makin spesial karena Bona diketahui merupakan adik kandung dari Markis Kido. Tak ayal, laga makin ramai jadi sorotan.