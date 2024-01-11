Kisah Rian Agung Saputro sang Runner-up BWF World Championships 2017 Bareng Mohammad Ahsan, Begini Kehidupannya Sekarang!

KISAH Rian Agung Saputro sang Runner-up BWF World Championship 2017. Pencapaian itu didapat saat Rian Agung berpartner bareng Mohammad Ahsan.

Selain berpasangan dengan Mohammad Ahsan, Rian Agung sempat dipasangkan dengan pemain lain. Tercatat, pasangan Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro dipasangkan sebanyak dua kali di tahun yang sama yakni 2017.

Selama periode tersebut, Ahsan/Rian berhasil menggondol dua gelar juara yakni menduduki podium tertinggi di China International Challenge. Selain itu dia juga pernah melakukan pencapaian manis kala berpasangan dengan Angga Pratama.

Rian/Angga meraih satu runner-up di international Challenge/Series, sekali podium kedua di Superseries, dan 4 gelar serta 2 kali juara kedua di era Grand Prix. Selain itu Rian/Angga juga pernah meraih medali emas di SEA Games 2013 usai mengalahkan rekan senegaranya sendiri yakni Berry Angriawan/Ricky Karanda.

Rian Agung terdegradasi dari Pelatnas PBSI pada 2019. Namun, ia masih tetap aktif sebagai pemain hingga saat ini.