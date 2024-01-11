Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Petinggi Ducati Klaim Marc Marquez PDKT Duluan hingga Rela Lepas Gaji Tinggi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |03:06 WIB
Petinggi Ducati Klaim Marc Marquez PDKT Duluan hingga Rela Lepas Gaji Tinggi
Marc Marquez lebih dulu mendekati Ducati Corse untuk pindah ke Gresini (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
BOLOGNA – Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, mengungkapkan fakta Marc Marquez lah yang lebih dulu melakukan pendekatan untuk pindah ke Gresini Racing. Dia memutuskan untuk melepas gaji besar dan motor pabrikan yang didapatnya bersama Repsol Honda.

Seperti diketahui, Marquez pergi meninggalkan Repsol Honda setelah 11 musim mengukir kesuksesan bersama di MotoGP. Enam gelar juara kelas utama dari tujuh musim pertamanya menjadi bukti betapa superiornya pasangan pembalap asal Spanyol dan tim pabrikan Jepang.

Marc Marquez menjalani tes pascamusim bersama motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Saking cintanya dengan sang pembalap, Honda bahkan memberi gaji selangit kepada The Baby Alien yakni sebesar 20 juta Euro atau setara dengan Rp336 miliar per tahun. Angka itu pun membuatnya menjadi pembalap MotoGP dengan bayaran tertinggi.

Namun, pada akhirnya Marquez memutuskan hengkang ke Gresini Racing mulai MotoGP 2024 karena ingin tampil kompetitif lagi. Pasalnya, dalam beberapa musim terakhir Honda tak mampu menyokongnya dengan kuda besi yang mumpuni untuk bersaing di papan atas.

Kabar kepergian Marquez ke tim independen Ducati cukup mengejutkan pada awalnya. Sebab, dia dilaporkan dibayar jauh di bawah nilai yang didapat saat masih bersama Honda. Selain itu, sang rider akan mendapatkan motor dengan spek lama bukan baru seperti pembalap tim pabrikan dan satelit Pramac Ducati.

Akan tetapi, Dall’Igna membeberkan itu semua adalah keinginan Marquez sendiri. Dia lah yang melakukan pendekatan lebih dulu, bukan Ducati yang memintanya untuk bergabung ke Gresini.

“Jika ada yang memulai ini (kepindahan Marquez ke Ducati), pastilah Marquez. Karena dialah yang memutuskan untuk merelakan motor pabrikan, merelakan gaji yang besar, mencoba mengendarai sepeda motor yang sebenarnya dia sendiri tidak mengetahuinya dan baginya mempunyai ciri yang lebih baik dari motor yang dikendarainya sebelumnya,” kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Kamis (11/1/2024).

“Saya kira kalau kita harus mencari pelakunya, itu hanya dia,” tambah pria asal Italia itu.

