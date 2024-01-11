Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Jebolan Akademi VR46, Fabio Di Giannantonio Hati-Hati Dekati Valentino Rossi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:12 WIB
Bukan Jebolan Akademi VR46, Fabio Di Giannantonio Hati-Hati Dekati Valentino Rossi
Fabio Di Giannantonio berusaha menjaga sikap di tim VR46 (Foto: Twitter/@VR46RacingTeam)
A
A
A

TAVULLIA - Fabio Di Giannantonio, mengaku berhati-hati untuk mendekati dunia pemilik timnya sekaligus legenda MotoGP, Valentino Rossi, beserta jajarannya. Sebab, dia bukanlah pembalap jebolan dari VR46 Riders Academy sehingga perlu menjaga sikap.

Kepindahan Diggia ke Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjadi salah satu yang cukup mengagetkan di MotoGP 2024. Pasalnya, sebelum tampil gemilang di akhir musim 2023, dia hanya sekadar pembalap biasa yang tak mencuri perhatian publik.

Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) mencium trofi kemenangan pada MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Diggia sempat luntang-lantung lantaran kursinya di tim Gresini Racing akan diambil Marc Marquez pada 2024. Dalam situasi itu, dia malah menarik perhatian dengan finis keempat di balapan MotoGP Mandalika 2023. Tangisannya kala itu cukup membuat terenyuh.

Selepas itu, Diggia sukses menyabet podium perdananya di MotoGP dalam balapan utama di Australia setelah finis di posisi ketiga. Kemudian, dia mengoleksi kemenangan perdananya di kelas utama dalam balapan di Qatar.

Pembalap kelahiran Roma itu mengaku tak menyangka bisa menarik perhatian Rossi di akhir musim 2023 sehingga direkrut untuk membela tim Pertamina Enduro VR46 pada MotoGP 2024. Dia semakin yakin di MotoGP nasib pembalap bergantung pada hasil yang didapat.

“Setahun yang lalu, semua ini sungguh tak terbayangkan. Dalam olahraga ini, segalanya terjadi dengan sangat cepat dan semuanya bergantung pada hasil di lintasan atau lebih tepatnya, hanya pada hasil,” kata Diggia dilansir dari Speedweek, Kamis (11/1/2024).

Halaman:
1 2
