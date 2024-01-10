Hasil Ronde II Kejurnas Amatir Golf 2024: Atlet Jawa Barat Pimpin Kategori All dan Putra

CIKARANG - Hasil ronde II Kejurnas Amatir Golf 2024 sudah diketahui. Berlomba di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (10/1/2024), atlet golf Jawa Barat, Randy Arbenata Mohamad Bintang, memimpin di kategori All dan Putra.

Kepastian itu didapat Randy setelah sebelumnya di ronde I pada Selasa (9/1/2024) mendapatkan skor 71 dan ditambah pada ronde II memperoleh skor 68. Sehingga, pegolf andalan Jawa Barat itu mengumpulkan total skor 139 angka dengan PAR -5.

Di bawah Randy, ada atlet asal Banten, Gemilau Joanne Kurnia yang menempati ranking kedua di kategori All. Dia menyelesaikan ronde I dengan skor 74, kemudian menambah pundi-pundi skornya di ronde II (66) sehingga total skornya jadi 140 dengan PAR -4.

Beralih ke urutan ketiga, ditempati oleh atlet asal Riau, Anugrah Baginda Harahap. Dia menyelesaikan ronde I dengan membukukan skor 71 dan ditambah pada ronde II (70) sehingga total skor 141 dengan PAR -3.

Sebagai informasi, dalam perlombaan golf yakni mencari poin terendah dari semua peserta. Karenanya, Randy mampu memuncaki ranking satu secara keseluruhan hingga ronde kedua Kejurnas Amatir Golf 2024 di kategori All.

Tak hanya itu, Randy juga memuncaki ranking pertama di kategori Putra dengan total skor 139 angka dan PAR -5. Sementara itu, posisi kedua ada Anugrah Baginda Harahap (Riau), dengan ronde I (71) dan ronde II (70) sehingga total skor 141 serta PAR -3

Sementara di posisi ketiga masih di kategori Putra, ada Amadeus Christian Susanto (Jawa Tengah). Dia melewati ronde I dengan perolehan skor 71 dan ronde II (71) sehingga total skor 142 dengan PAR -2.

Di kategori Putri, diduduki oleh atlet asal Banten, Gemilau Joanne Kurnia, usai ronde I meraih skor 74 ronde II (66) sehingga total skor 140 dengan PAR -4. Lalu posisi kedua ada atlet DKI Jakarta, Kristina Natalia Yoko, ronde I (68) ronde II (74) sehingga total skor 142 dengan PAR -2. Di tempat ketiga, ada atlet Jawa Barat, Fausta Bianda, ronde 1 (71) ronde II (73 ) sehingga total skor 144 dengan PAR 0.

Total skor di atas merupakan akumulasi dari hasil ronde pertama dan kedua Kejurnas Amatir Golf 2024. Selanjutnya, turnamen ini akan menyisakan ronde terakhir alias final yang akan digelar pada Kamis 11 Januari 2024.