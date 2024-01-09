Kejurnas Amatir Golf 2024 Ronde Pertama Berjalan Sesuai Ekspektasi

CIKARANG – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Amatir Golf 2024 ronde pertama dinilai telah sesuai dengan ekspektasi. Ketua pelaksana turnamen, Adi Saksono mengatakan banyak atlet yang tampil luar biasa pada ronde pertama.

Seperti diketahui, Kejurnas Amatir Golf seri pertama tahun ini akhirnya dimulai pada Selasa (9/1/2024). Turnamen tersebut berlangsung dalam tiga ronde, termasuk babak final dan latihan bebas di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Jawa Barat pada 8 – 11 Januari 2024.

Pada ronde pertama, Selasa (9/1/2024), para pegolf sudah memulai perjuangannya. Mereka mulai sejak pagi hari untuk melakukan tee off -pukulan pertama dalam golf, dan dilanjutkan untuk menyelesaikan 18 hole -lubang dalam permainan golf.

Adi menilai ronde pertama berjalan sesuai harapan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI). Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kejuaraan dan Prestasi PB PGI itu mengatakan, banyak atlet baik putra dan putri yang mampu tampil luar biasa

“Hari ini oke, sangat bagus, kebetulan di hari pertama untuk putra sesuai ekspektasi untuk bermain under (- par). Ada enam player yang berhasil menempati posisi pertama (tee one) itu ada enam dengan skor yang sama. Bisa bayangkan? Berarti luar biasa bagus,” kata Adi kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/1/2024).

“Kita berharap besok lebih baik lagi,” sambungnya.