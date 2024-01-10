Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ihsan Maulana Mustofa yang Pernah Antar Indonesia Lolos ke Final Piala Thomas 2016, Begini Kabarnya Sekarang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:58 WIB
Kisah Ihsan Maulana Mustofa yang Pernah Antar Indonesia Lolos ke Final Piala Thomas 2016, Begini Kabarnya Sekarang
Mantan tunggal putra Indonesia, Ihsan Maulana Mustofa. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

KISAH Ihsan Maulana Mustofa yang pernah antar Indonesia lolos ke final Piala Thomas 2016 menarik untuk diketahui. Apalagi kini ia dikabarkan pernah menjadi pelatih bulu tangkis di Kanada, lantas bagaimana kabarnya sekarang?

Ihsan adalah salah satu tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Pria kelahiran 18 November 1995 itu merupakan tunggal putra jebolan dari PB Djarum sejak 2010 silam.

Nama Ihsan mulai terkenal setelah berhasil merebut medali perunggu di Kejuaraan Dunia Junior alias World Junior Championships 2013 yang digelar di Bangkok, Thailand. Lalu di ajang beregu pun ia sukses membantu tim putra Indonesia merebut medali emas di SEA Games 2015 Singapura dan 2017 Kuala Lumpur.

Ihsan memang tak terlalu banyak memenangkan gelar individu, namun ia selalu dapat diandalkan ketika bermain di sistem beregu. Terbukti dari medali-medali yang sudah dijabarkan di atas.

Tentu selain medali emas SEA Games, pencapaian terbaik Ihsan adalah membantu tim putra Indonesia lolos ke final Piala Thomas 2016. Turnamen yang digelar Kushan, China itu Indonesia pada akhirnya harus rela menjadi runner-up dan meraih medali perak usai kalah dari Denmark dengan skor 2-3.

Ihsan Maulana Mustofa

Ihsan sendiri bermain di final sebagai tunggal putra ketiga setelah Tommy Sugiarto dan Anthony Sinisuka Ginting. Ia menjadi penentu juara atau tidaknya Tim Merah-Putih karena bermain di partai terakhir saat skor 2-2.

Sayangnya, Ihsan kalah dari tunggal putra Denmark, Hans-Kristian Vittinghus dengan skor 15-21 dan 7-21. Meski gagal juara, pencapaian Ihsan dan kolega di Piala Thomas 2016 tetap layak mendapatkan apresiasi.

Lantas bagaimana kabar Ihsan Kini? Di pengujung 2019 lalu, Ihsan mengumumkan bahwa dirinya mundur dari Pelatnas PBSI. Alasannya karena dia diterpa cedera panjang yang membuatnya absen dalam waktu yang sangat lama.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177927/vania_arianto_sukoco-9rLu_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy, Bakal Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Usai Resmi Hengkang dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177734/jonatan_christie-LdCi_large.jpg
8 Pebulu Tangkis Indonesia yang Resmi Keluar dari Pelatnas PBSI pada 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177706/ada_4_atlet_pelatnas_pbsi_pilih_jadi_pemain_profesional-OTIc_large.jpg
Respons Hangat Netizen Iringi Keputusan 4 Atlet PBSI Jadi Pemain Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement