5 Momen Balas Dendam Bulu Tangkis Paling Seru Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Bikin Malu Umpire

BERIKUT lima momen balas dendam bulu tangkis paling seru sepanjang sejarah. Bahkan, aksi balas dendam itu sampai bikin malu umpire!

Momen balas dendam tentu terasa nikmat bagi yang mampu melampiaskannya. Sebab, kesempatan untuk membalaskan dendam tidak selalu datang di waktu yang diinginkan.

Berikut lima momen balas dendam bulu tangkis paling seru sepanjang sejarah.

5. Ygor Coelho ke Anthony Ginting

Aksi saling balas terjadi pada pertandingan antara Anthony Sinisuka Ginting melawan Ygor Coelho di BWF World Championship 2022. Hal itu terjadi gara-gara aksi pebulu tangkis Indonesia duluan.

Ya, Ginting entah sengaja atau tidak, memukul bola ke arah kepala Coelho di gim kedua. Pebulu tangkis asal Brasil itu gantian membalas aksi Ginting tak lama kemudian!

4. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin ke Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Momen balas dendam berikutnya dilakukan Leo kepada pasangan Denmark tersebut. Pemain asal PB Djarum itu sukses melampiaskan dendam usai dikalahkan Astrup/Rasmussen pada ajang Indonesia Open 2022.

Rasmussen malah berjoget di lapangan usai mengalahkan Leo/Daniel di babak 16 besar. Aksi itu dibalas Leo pada ajang Denmark Open 2022. Usai mengalahkan wakil tuan rumah di babak 32 besar, dia gantian berjoget!