Periskop 2024: Red Bull Masih Terlalu Kuat, Max Verstappen Bisa Berjaya Lagi di F1 2024

PERISKOP 2024 Okezone kali ini akan membahas calon juara Formula One (F1) di musim 2024. Tentu sangat menarik membahas siapa saja pembalap yang berpotensi untuk bisa meraih gelar juara di F1 2024.

Apalagi F1 2024 akan menggelar 24 balapan, yang mana itu merupakan sebuah rekor baru untuk ajang balap jet darat tersebut. Sebelumnya di F1 2023 ada 22 seri, kali ini bertambah dua balapan lagi untuk membuat persaingan semakin seru.

F1 2024 akan dimulai di GP Bahrain pada 2 Maret dan akan berakhir di seri Abu Dhabi pada 8 Desember 2024. Perjalanan yang panjang memang, karena itulah diprediksi F1 2024 akan sangt menarik.

Ditambah untuk pertama kalinya dalam sejarah, 10 tim mempertahankan susunan pembalap yang sama dari balapan terakhir musim sebelumnya. Jadi, tidak ada rookie yang hadir di F1 2024.

Hal tersebut juga membuat tak ada lagi pembalap yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi di awal F1 2024 nanti. Jelas itu membuat balapan diprediksi akan sengit sejak seri pembuka.

Kendati demikian, Red Bull Racing sejauh ini masih terlalu kuat. Karena itu, tim yang diwakili oleh Max Verstappen dan Sergio Perez itu dipercaya masih akan mendominasi di F1 musim ini.

Ya, Red Bull dengam mobil RB20 mereka masih terlalu kuat. Pada musim lalu saja, Red Bull memenangkan 21 dari total 22 balapan.

Dengan rincian 19 balapan dimenangkan oleh Verstappen dan dua lagi direbut oleh Perez. Sementara satu-satunya pembalap yang menang di luar Red Bull adalah Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari).

Karena terlalu mendominasi, Verstappen pun juara F1 untuk ketiga kalinya secara beruntun di musim 2023 lalu. Red Bull juga menjadi juara kontstruktor berkat mobil terkuatnya di lintasan.