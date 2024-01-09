Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Dwi Wardoyo Mundur dari Malaysia Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |05:38 WIB
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Dwi Wardoyo Mundur dari Malaysia Open 2024
Chico Aura Dwi Wardoyo mundur dari Malaysia Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih kepala tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Irwansyah, mengungkap penyebab Chico Aura Dwi Wardoyo mundur dari Malaysia Open 2024. Pemain kelahiran Jayapura itu ternyata masalah pada pinggangnya.

Chico Aura Dwi Wardoyo

“Mengenai Chico, di persiapan terakhir sebelum berangkat ke sini, dia mengatakan ada sedikit gangguan di pinggangnya sehingga membuat pergerakannya tidak enak, ada yang mengganjal,” kata Irwansyah dalam rilis resmi PBSI, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Bang Aboy -sapaan akrabnya- tidak mau ambil risiko. Dia langsung memutuskan untuk menarik mundur Chico dari turnamen. Sang pemain akan terlebih dulu menjalani terapi sebelum dibolehkan bertanding lagi.

“Akhirnya, kami memutuskan untuk menarik mundur dari Malaysia Open untuk diterapi dan penguatan dulu. Bila minggu ini membaik, dia akan turun di India Open atau paling tidak di Daihatsu Indonesia Masters dua pekan lagi,” jelas Irwansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/40/3102704/jonatan_christie_dan_anthony_sinisuka_ginting-pioC_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2955181/hasil-bwf-malaysia-open-2024-borong-gelar-wakil-china-kuasai-podium-juara-lQSj9x6VGu.jpeg
Hasil BWF Malaysia Open 2024: Borong Gelar, Wakil China Kuasai Podium Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2954787/berawal-dari-momen-kocak-nyangkut-di-net-anders-antonsen-selebrasi-juara-malaysia-open-2024-penuh-emosional-XTiqoUZvct.jpg
Berawal dari Momen Kocak Nyangkut di Net, Anders Antonsen Selebrasi Juara Malaysia Open 2024 Penuh Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954642/hasil-lengkap-final-malaysia-open-2024-china-jadi-juara-umum-usai-bawa-2-gelar-yKo4hocFax.jpg
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2024: China Jadi Juara Umum Usai Bawa 2 Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954412/jadwal-final-malaysia-open-2024-anders-antonsen-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-A66fkTQRIl.jpg
Jadwal Final Malaysia Open 2024: Anders Antonsen Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/40/2954231/tembus-final-malaysia-open-2024-an-se-young-ngaku-kondisinya-belum-100-IfPidN4EMI.jpg
Tembus Final Malaysia Open 2024, An Se-young Ngaku Kondisinya Belum 100%
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement