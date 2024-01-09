Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Dwi Wardoyo Mundur dari Malaysia Open 2024

JAKARTA - Pelatih kepala tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Irwansyah, mengungkap penyebab Chico Aura Dwi Wardoyo mundur dari Malaysia Open 2024. Pemain kelahiran Jayapura itu ternyata masalah pada pinggangnya.

“Mengenai Chico, di persiapan terakhir sebelum berangkat ke sini, dia mengatakan ada sedikit gangguan di pinggangnya sehingga membuat pergerakannya tidak enak, ada yang mengganjal,” kata Irwansyah dalam rilis resmi PBSI, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Bang Aboy -sapaan akrabnya- tidak mau ambil risiko. Dia langsung memutuskan untuk menarik mundur Chico dari turnamen. Sang pemain akan terlebih dulu menjalani terapi sebelum dibolehkan bertanding lagi.

“Akhirnya, kami memutuskan untuk menarik mundur dari Malaysia Open untuk diterapi dan penguatan dulu. Bila minggu ini membaik, dia akan turun di India Open atau paling tidak di Daihatsu Indonesia Masters dua pekan lagi,” jelas Irwansyah.