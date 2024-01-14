Jadwal Final Malaysia Open 2024: Anders Antonsen Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen?

Anders Antonsen akan berhadapan dengan Shi Yu Qi di Final Malaysia Open 2024 (Foto: Instagram/@anders_antonsen)

KUALA LUMPUR - Jadwal Final Malaysia Open 2024, Minggu (14/1/2024), akan dibahas Okezone. Seluruh pertandingan akan dimainkan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, mulai pukul 12.00 WIB.

Duel ganda campuran akan membuka rangkaian pertandingan final Malaysia Open 2024. Kim Won-ho/Jeong Na-eun dijadwalkan menghadapi Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Berkaca dari rekor pertemuan, pasangan Korea Selatan itu selalu menang dalam tiga pertemuan. Patut dinanti apakah rekor itu akan memanjang menjadi 4-0 atau tidak.

Di partai kedua, ada tunggal putri antara An Se-young vs Tai Tzu Ying. Pebulu tangkis Korea Selatan itu juga superior dalam rekor pertemuan dengan keunggulan 10-3!

Kemudian, ganda putri menjadi partai ketiga. Duel sesama wakil China terjadi antara Liu Sheng Shu/Tan Ning melawan Zhang Shu Xian/Zheng Yu.

Dua partai seru kemudian terjadi di sektor tunggal dan ganda putra. Shi Yu Qi akan menghadapi Anders Antonsen! Dari rekor pertemuan, pebulu tangkis asal China itu unggul 4-2.

Bagi Antonsen, ini adalah kesempatan untuk menjuarai turnamen level Super 1000 pertamanya. Pebulu tangkis asal Denmark itu berpotensi meneruskan dominasi sang rekan senegara, Viktor Axelsen, di nomor tunggal putra pada turnamen Super 1000.