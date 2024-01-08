Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Malaysia Open 2024, Jonatan Christie: Modal Penting untuk Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:55 WIB
Jelang Malaysia Open 2024, Jonatan Christie: Modal Penting untuk Olimpiade Paris 2024
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, fokus menatap Malaysia Open 2024. Sebab menurutnya, turnamen pembuka tahun ini bakal menjadi modal penting dalam perjalanannya menuju Olimpiade Paris 2024.

Setelah tersingkir di semifinal BWF World Tour Finals (WTF) 2023, Jonatan bersiap untuk memulai musim baru di awal tahun ini. Dia akan memulainya dari Malaysia Open 2024 yang akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9-14 Januari.

 

Pemain ranking lima dunia itu pun mulai menjajal lapangan pertandingan pada Senin (8/1/2024) siang waktu setempat. Dia mengaku sudah bisa membaca kondisi lapangan yang menurutnya bakal mempengaruhi permainannya.

“Dari keseluruhan latihan hari ini oke, semua berjalan dengan baik. Sudah tahu kondisi lapangan seperti apa dan setiap lapangan mungkin akan mempengaruhi strategi permainan juga,” kata Jonatan dikutip dari Senin (8/1/2024).

 BACA JUGA:

Di babak 32 besar, Jonatan bakal berhadapan dengan wakil India, Kidambi Srikanth. Laga ini diprediksi bakal berjalan sulit bagi pemain berusia 26 tahun tersebut karena dari 11 pertemuan yang ada, dirinya kalah enam kali dari Srikanth.

Jojo -sapaan Jonatan- pun ingin fokus menjalani pertandingannya satu per satu untuk meraih hasil maksimal. Sebab, Malaysia Open 2024 bakal menjadi salah satu turnamen penting yang menjadi modal baginya untuk mengamankan tiket ke Paris 2024.

