HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |22:53 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala mentas. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di hari kedua Malaysia Open 2025 akan diulas dalam artikel ini. Dua tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sendiri harus mendapat hasil yang berbeda.

Ya, perjuangan wakil Indonesia di ajang level Super 1000, yakni Malaysia Open 2025, berlanjut hari ini. Total, ada 4 wakil yang mentas pada hari ini dalam pertandingan babak 32 besar.

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di China Open 2024 (Foto: PBSI)

Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting

Dua dari empat wakil Indonesia yang berlaga hari ini berasal dari sektor tunggal putra. Ada Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Sayangnya, Ginting dan Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- beda nasib. Jonatan harus tersingkir di babak 32 besar, tetapi Anthony Ginting berhasil melesat ke 16 besar.

Langkah Jojo dihentikan wakil Prancis, Toma Junior Popov.  Pertandingan itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (8/1/2025) pagi WIB. Jonatan kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 8-21, 21-14, dan 24-26.

Tetapi, Ginting berhasil melaju ke babak 16 besar Malaysia Open 2025. Kepastian itu didapat usai dirinya berhasil menundukkan Lee Chia Hao asal Taiwan dengan skor 21-12 dan 12-18.

Di babak selanjutnya, Ginting akan menghadapi lawan lebih berat. Dia akan menantang tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

 

