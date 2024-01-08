Pesan Menpora Dito untuk Atlet yang Mentas di Kejurnas Amatir Golf 2024

CIKARANG - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo menyampaikan pesan penting untuk para atlet yang bertanding di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Amatir Golf 2024. Dito berpesan, para atlet harus menunjukkan kesungguhan dalam turnamen itu.

Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) secara resmi membuka turnamen Kejurnas Amatir Golf 2024. Upacara pembukaan turnamen dihadiri langsung oleh Menpora Dito di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Jawa Barat pada Senin (8/1/2024).

Meskipun berstatus turnamen amatir, Kejurnas ini diikuti oleh atlet yang diseleksi secara ketat. Mereka sudah terlebih dahulu diseleksi berdasarkan kriteria Handicap index, WAGR, BK PON ranking 2023, dan Porprov ranking (Kejurda).

Sebanyak 84 atlet (60 putra, 24 putri) dari 17 provinsi layak lolos untuk mengikuti turnamen ini. Turnamen ini akan berlangsung di Jababeka Golf & Country Club mulai 8 - 11 Januari 2024.

BACA JUGA:

Menpora Dito berpesan kepada para atlet untuk tampil maksimal dalam turnamen itu. Terlebih, para atlet ini nantinya akan diproyeksikan untuk tampil di turnamen Internasional.