Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Malaysia Open 2024: Rindu Gelar, Rexy Mainaky Tuntut Wakil Tuan Rumah Juara

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:16 WIB
Malaysia Open 2024: Rindu Gelar, Rexy Mainaky Tuntut Wakil Tuan Rumah Juara
Rexy Mainaky berharap wakil Malaysia juara di Malaysia Open 2024. (Foto: Djarum Badminton)
A
A
A

PETALING JAYA – Direktur pelatih ganda bulu tangkis Malaysia, Rexy Mainaky, menuntut wakil tuan rumah menjadi juara di Malaysia Open 2024. Sebab, Malaysia sudah lamatidak menjadi juara di kandang sendiri.

Rexy sebagai direktur pelatih ganda bulu tangkis Malaysia tahu betul para penggemar menunggu momentum kebangkitan dari para pebulu tangkis Malaysia. Legenda bulu tangkis Indonesia itu menuntut para pebulu tangkis Malaysia bisa membawa pulang gelar pada edisi kali ini.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik

“Tentu kami ingin salah satu pemain kami bisa meraih gelar juara,” kata Rexy, dikutip dari The Star, Senin (8/1/2024).

“Kami tahu ekspektasi fans sangat tinggi agar pemain kami bisa menang dan sebagai tuan rumah, kami sangat termotivasi,” sambungnya.

Lebih jauh, Rexy mengatakan para pemainnya harus belajar dari kegagalan-kegagalan pada edisi sebelumnya. Dia berharap, pasukan bulu tangkis Malaysia bisa menampilkan yang terbaik di turnamen tahun ini.

“Para pemain perlu belajar dari pengalaman mereka tahun lalu dan menampilkan penampilan yang lebih baik kali ini,” jelas Rexy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/40/3102704/jonatan_christie_dan_anthony_sinisuka_ginting-pioC_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2955181/hasil-bwf-malaysia-open-2024-borong-gelar-wakil-china-kuasai-podium-juara-lQSj9x6VGu.jpeg
Hasil BWF Malaysia Open 2024: Borong Gelar, Wakil China Kuasai Podium Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2954787/berawal-dari-momen-kocak-nyangkut-di-net-anders-antonsen-selebrasi-juara-malaysia-open-2024-penuh-emosional-XTiqoUZvct.jpg
Berawal dari Momen Kocak Nyangkut di Net, Anders Antonsen Selebrasi Juara Malaysia Open 2024 Penuh Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954642/hasil-lengkap-final-malaysia-open-2024-china-jadi-juara-umum-usai-bawa-2-gelar-yKo4hocFax.jpg
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2024: China Jadi Juara Umum Usai Bawa 2 Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954412/jadwal-final-malaysia-open-2024-anders-antonsen-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-A66fkTQRIl.jpg
Jadwal Final Malaysia Open 2024: Anders Antonsen Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/40/2954231/tembus-final-malaysia-open-2024-an-se-young-ngaku-kondisinya-belum-100-IfPidN4EMI.jpg
Tembus Final Malaysia Open 2024, An Se-young Ngaku Kondisinya Belum 100%
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement