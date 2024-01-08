Malaysia Open 2024: Rindu Gelar, Rexy Mainaky Tuntut Wakil Tuan Rumah Juara

Rexy Mainaky berharap wakil Malaysia juara di Malaysia Open 2024. (Foto: Djarum Badminton)

PETALING JAYA – Direktur pelatih ganda bulu tangkis Malaysia, Rexy Mainaky, menuntut wakil tuan rumah menjadi juara di Malaysia Open 2024. Sebab, Malaysia sudah lamatidak menjadi juara di kandang sendiri.

Rexy sebagai direktur pelatih ganda bulu tangkis Malaysia tahu betul para penggemar menunggu momentum kebangkitan dari para pebulu tangkis Malaysia. Legenda bulu tangkis Indonesia itu menuntut para pebulu tangkis Malaysia bisa membawa pulang gelar pada edisi kali ini.

“Tentu kami ingin salah satu pemain kami bisa meraih gelar juara,” kata Rexy, dikutip dari The Star, Senin (8/1/2024).

“Kami tahu ekspektasi fans sangat tinggi agar pemain kami bisa menang dan sebagai tuan rumah, kami sangat termotivasi,” sambungnya.

Lebih jauh, Rexy mengatakan para pemainnya harus belajar dari kegagalan-kegagalan pada edisi sebelumnya. Dia berharap, pasukan bulu tangkis Malaysia bisa menampilkan yang terbaik di turnamen tahun ini.

“Para pemain perlu belajar dari pengalaman mereka tahun lalu dan menampilkan penampilan yang lebih baik kali ini,” jelas Rexy.