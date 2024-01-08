Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tetap Bisa Buat Perbedaan meski Fisiknya Bermasalah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:16 WIB
Marc Marquez Tetap Bisa Buat Perbedaan meski Fisiknya Bermasalah
Giacomo Agostini menyapa Marc Marquez pada balapan MotoGP Inggris 2019 (Foto: Honda Racing Corporation)
MARC Marquez disebut Giacomo Agostini tetap bisa membuat perbedaan meski fisiknya sedang bermasalah. Mentalitas yang dimiliki pembalap anyar Gresini Racing itu sungguh luar biasa.

Seperti diketahui, Marquez selalu diganggu oleh masalah cedera setelah mengalami kecelakaan parah di Jerez pada Juli 2020. Bahkan, dia harus melewati empat kali operasi pada lengan kanannya untuk bisa kembali pulih sepenuhnya.

Marc Marquez

Di samping itu, The Baby Alien juga menderita sejumlah cedera lainnya dalam beberapa musim terakhir, seperti gangguan diplopia pada matanya. Bahkan, di MotoGP 2023, Marquez menderita patah ibu jari, patah pergelangan kaki kanan, dan patah tulang rusuk.

Sejumlah masalah itu menghalanginya meraih gelar juara lagi di MotoGP sejak 2019. Marquez juga sudah dua tahun lebih tak memenangkan balapan sejak naik podium pertama di Misano pada 2021.

Kendati demikian, Agostini yakin cedera-cedera tersebut tak pernah merubah mentalitas Marquez sebagai soerang pembalap. Dia selalu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan mengambil risiko untuk bisa membawa pulang hasil dari setiap balapannya.

“Meski Marquez punya banyak masalah fisik, saya tetap yakin bahwa hal itu tidak berdampak pada Marc sebagai pembalap," papar Agostini, dikutip dari Motosan, Senin (8/1/2023).

